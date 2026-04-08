Colapinto agotó entradas en menos de 1 hora: cómo acceder al sector abierto y gratuito en la exhibición en CABA

Por la alta demanda, la organización sumó 900 metros al circuito y el trazado será de casi 3 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

El evento se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en su plan premium.

La Fórmula 1 vuelve a Argentina el próximo 26 de abril con un evento de exhibición que tendrá como protagonista a Franco Colapinto y las entradas para las zonas preferenciales se agotaron en menos de 1 hora .

El piloto encabezará el "Road Show Buenos Aires 2026" , una demostración en la que manejará un monoplaza del equipo BWT Alpine en un circuito en el barrio de Palermo. Será la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría circule por las calles porteñas.

La iniciativa es impulsada por la escudería francesa junto a sponsors, como Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, PAX Assistance, Latin Securities, Green Armor y Heineken, y con el apoyo del Gobierno de Jorge Macri.

Todo está a cargo de MICA Comunicaciones 360 , responsable de la producción general y diseño de pista, con Dale Play , que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento. A continuación, conocé todos los detalles.

Franco Colapinto estará al volante de un monoplaza Lotus E20 de 2012 , equipado con un motor Renault V8 atmosférico y adaptado con la estética actual del equipo Alpine .

Este tipo de autos, utilizados en muestras, cumplen con la normativa de la categoría, que prohíbe el uso de vehículos actuales fuera de competencias oficiales.

Originalmente, el circuito callejero era de aproximadamente 2 kilómetros en el barrio de Palermo. El trazado utilizará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, que serán adaptadas para cumplir con los requisitos del evento. Se instalarán defensas y vallados para delimitar el área de competencia.

Pero, en las últimas horas, sumó 900 metros extra que van desde la zona del puente sobre Libertador, a la altura de Bullrich, hasta sectores cercanos a Casares y Ugarteche, sumando un paso por Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

circuito colapinto

El recorrido incluirá sectores amplios y rectas largas que permitirán al piloto argentino demostrar el rendimiento del monoplaza. Uno de los puntos centrales del recorrido será la zona del Monumento de los Españoles, que funcionará como referencia visual y punto de alta concentración de público.

También se montará una estructura de boxes temporales, donde estará ubicado el equipo técnico y desde donde se coordinarán las salidas del auto.

El evento contará con dos “show runs” oficiales durante el día. En cada uno de ellos, Colapinto correrá dando vueltas a velocidad controlada pero con tramos de alta exigencia, incluyendo aceleraciones, frenadas y posibles demostraciones.

exhibicón Colapinto entradas

Franco Colapinto en CABA: cómo acceder al sector abierto y gratuito

Aunque las entradas para la Fan Zone y el sector Hospitality se agotaron, no es necesario pagar para asistir al evento. La organización confirmó que habrá áreas de acceso libre ubicados a lo largo del circuito.

Estos espacios estarán distribuidos principalmente sobre las avenidas donde se desarrolla el recorrido y no contarán con tribunas ni servicios adicionales, pero sí permitirán ver el paso del auto en distintos puntos.

Dado que se espera una convocatoria masiva, estimada en casi 500.000 asistentes, la recomendación principal es ir con varias horas de anticipación. Los lugares se ocuparán por orden de llegada y, como ocurre en este tipo de eventos, las mejores ubicaciones suelen completarse temprano.

También es importante tener en cuenta que habrá cortes de tránsito y controles de seguridad en la zona. El show se transmitirá a través de ESPN y Disney+ en su plan premium.