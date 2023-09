La foto de Messi, Zidane y Beckham que es furor en las redes

La leyenda francesa Zinedine Zidane viajó a Estados Unidos para ver a Lionel Messi , quien no pudo disputar la final de la US Open Cup por una lesión , y pese a que se quedó con las ganas de observarlo en el campo de juego, se tomó una fotografía junto al astro argentino y David Beckham , que se viralizó.

El campeón del mundo acumuló su segundo partido consecutivo sin minutos en cancha, producto de una molestia en el isquiotibial derecho. Sin embargo esto no lo privó del encuentro con el ex entrenador de l Real Madrid y el dueño minoritario del Inter Miami - Beckham -, quienes fueron compañeros en el cuadro "Merengue".

messi zidane y beckham 2.jpg Messi, Zidane y Beckham posaron juntos

Al mismo tiempo, el ex mediocampista inglés también quiso alagar públicamente a su ex compañero merengue: en su cuenta oficial de Instagram compartió una foto que había subido Zidane en Miami y la tituló con un contundente "The Boss (El jefe)".