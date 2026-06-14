La foto oficial de Federico Valverde de Uruguay y el detalle en su frente que acaparó las miradas: qué pasó

El mediocampista apareció con una visible marca en la frente durante la sesión oficial de la Celeste. La historia detrás de la cicatriz generó repercusión mundial.

La cicatriz de Federico Valverde en la foto oficial de Uruguay para el Mundial que llamó la atención de los hinchas

La selección de Uruguay difundió sus fotografías oficiales para el Mundial 2026 y una imagen de Federico Valverde se convirtió rápidamente en tema de conversación. El futbolista del Real Madrid posó con la camiseta celeste y el dorsal número 8, pero la atención de los hinchas se concentró en la cicatriz que todavía luce en su frente , una marca que continúa visible semanas después del incidente con Aurélien Tchouaméni.

Las fotografías fueron tomadas durante la concentración de la selección uruguaya en Cancún, México , y difundidas por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pocos días antes del estreno mundialista del equipo dirigido por Marcelo Bielsa . Aunque el objetivo principal era presentar oficialmente a los futbolistas que disputarán la Copa del Mundo, la presencia de la cicatriz de Valverde acaparó gran parte de los comentarios en redes sociales.

La marca quedó especialmente expuesta debido al corte de cabello del mediocampista, que deja al descubierto el sector derecho de su frente. Las imágenes circularon rápidamente en distintas plataformas y generaron una ola de reacciones entre seguidores uruguayos y aficionados de otros países.

La marca en el rostro de Federico Valverde que se volvió viral en la previa del Mundial 2026

La historia detrás de la cicatriz se remonta a comienzos de mayo, cuando se produjo un fuerte incidente en el complejo deportivo de Valdebebas , donde entrena el Real Madrid . Según trascendió, una práctica con varias acciones bruscas elevó la tensión entre Valverde y su compañero Aurélien Tchouaméni , situación que derivó primero en una discusión verbal y luego en un enfrentamiento físico dentro de los vestuarios.

Durante el altercado, el uruguayo perdió el equilibrio y golpeó su cabeza contra el borde de una mesa de madera. El impacto le provocó una importante herida en el lateral derecho del cráneo, por lo que debió recibir atención médica inmediata.

Los estudios posteriores determinaron un traumatismo craneoencefálico, además de la necesidad de aplicar dos puntos de sutura. Como consecuencia, Valverde tuvo que realizar reposo absoluto y quedó marginado del clásico frente al Barcelona, uno de los encuentros más importantes del calendario español.

tchouameni-y-valverde-en-un-calentamiento-16-9-aspect-ratio-default-1041802_da39 La cicatriz que luce Federico Valverde es consecuencia de un altercado que protagonizó junto a Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid.

Una sanción millonaria tras el conflicto

El episodio también tuvo repercusiones fuera del campo de juego. Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente del club, Florentino Pérez, intervino personalmente y aplicó una fuerte sanción económica a ambos futbolistas por incumplir el reglamento disciplinario de la institución.

La medida estableció una multa total de un millón de euros, repartida en partes iguales entre Valverde y Tchouaméni. De acuerdo con informaciones surgidas del entorno dirigencial, se trata de una de las penalizaciones económicas más elevadas registradas en la historia reciente del club madrileño.

uruguay Uruguay debutará ante Arabia Saudita con Valverde como una de sus cartas más importantes en busca de la clasificación. @Uruguay

Uruguay pone la mira en el Mundial

Superado el incidente y completamente recuperado, Federico Valverde se perfila como una de las piezas fundamentales del equipo de Marcelo Bielsa. Uruguay integra el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, en una zona que promete una intensa lucha por la clasificación.

La Celeste debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego se medirá con Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en el Estadio Akron de Guadalajara, un encuentro que aparece como el más exigente del grupo y que podría definir el primer puesto de la zona.