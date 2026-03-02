La Finalissima está en duda: cuáles fueron los eventos deportivos cancelados por guerras + Seguir en









El duelo entre Argentina y España, que por ahora se juega a finales de marzo, podría cambiar de sede e incluso se analiza suspenderlo.

La Albiceleste esperaba enfrentar a España en la búsqueda del bicampeonato. Claudio Villa/Getty Images

El conflicto armado en Medio Oriente puso en pausa al fútbol en Qatar y dejó en duda a la Finalissima. El cruce entre la Selección Argentina y España, programado para jugarse en el estadio de Lusail, podría cambiar de sede por estrictas razones de seguridad.

La tensión internacional obligó a las autoridades locales a frenar todas las actividades deportivas para proteger a la población. Esta situación inesperada empuja a los organizadores a buscar alternativas rápidas para no perder esta fecha clave del calendario.

Copa América 2024 Argentina Buda Mendes/Getty Images Argentina, campeón de Copa América, es uno de los equipos que disputaría el certamen intercontinental. Buda Mendes/Getty Images La decisión de Qatar tras el conflicto bélico Tras los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, la asociación de fútbol de Qatar tomó una medida drástica de prevención. Los dirigentes anunciaron la suspensión inmediata de todos los torneos y partidos locales hasta que la situación en la región logre calmarse un poco.

Esta pausa obligada puso en riesgo directo el partido pactado para el veintisiete de marzo, donde el equipo nacional iba a volver al escenario de su última consagración. Por ahora, el encuentro no está formalmente cancelado por la FIFA, pero las chances de jugar en Doha son mínimas.

Frente a este panorama tan incierto, la dirigencia sudamericana sigue de cerca el tema para ver cómo avanzan los días. La prioridad absoluta de las federaciones es garantizar la tranquilidad de los planteles antes de confirmar si el partido cambia de país o se suspende indefinidamente.

España Eurocopa Lars Baron/Getty Images Lars Baron/Getty Images Los eventos deportivos que fueron cancelados por guerras El impacto de los conflictos armados en el deporte tiene varios antecedentes históricos muy precisos. La Primera Guerra Mundial obligó a cancelar los Juegos Olímpicos de Berlín en 1916, mientras que la Segunda Guerra Mundial suspendió las ediciones de Tokio 1940 y Londres 1944. Durante esa misma época, la Copa del Mundo de fútbol dejó de jugarse por doce años, saltando directamente de Francia 1938 a Brasil 1950. Además, los organizadores de Wimbledon cancelaron el histórico torneo inglés entre 1940 y 1945, y el campeonato español frenó su actividad desde 1936 hasta 1940 por la Guerra Civil. En tiempos recientes, los ataques en Israel forzaron a la UEFA a suspender el partido entre el seleccionado local y Suiza por las eliminatorias de la Eurocopa 2024. También se aplazó el encuentro del Villarreal contra Maccabi Haifa por la Europa League y se frenaron los partidos de básquet en la región.

