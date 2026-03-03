Huracán y Belgrano jugarán sin público tras el derrumbe en Parque Patricios + Seguir en









La decisión fue tomada por la organización de la Liga Profesional. El "Globo" y el "Pirata" jugarán desde las 19.15 en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El partido entre Huracán y Belgrano de este martes correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura se jugará sin público. La decisión fue tomada por la organización de la Liga Profesional debido a un derrumbe ocurrido en las cercanías del estadio Tomás Adolfo Ducó.

El estacionamiento de un edificio del barrio porteño Parque Patricios colapsó durante esta madrugada y dejó a más de 300 familias afectadas. Tras el incidente, los vecinos de la zona pidieron la suspensión del encuentro, ya que temen que la presencia de público en las tribunas del estadio de Huracán provoque vibraciones que agraven el derrumbe.

Ante esta situación, se realizó un peritaje en el estadio y en sus alrededores que determinó que existe riesgo de colapso por lo que a pedido de Defensa Civil, se decidió jugar el partido sin público y a puertas cerradas.

Así, pese a que la realización del encuentro se mantiene, las autoridades tomaron la decisión para evitar posibles contratiempos en la zona. El "Globo" y el "Pirata" jugarán a las 19.15, con el arbitraje de Ariel Penel.

Cómo fue el derrumbe en Parque Patricios El derrumbe ocurrió cerca de las 4.45 en un edificio ubicado ubicado en Avenida Suárez y Mafalda y cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo.

Derrumbe Parque Patricios estacionamientos El derrumbe ocurrió cerca de las 4.45 en un edificio ubicado ubicado en Avenida Suárez y Mafalda. C5N A raíz del desprendimiento, 200 personas fueron evacuadas y una mujer de 38 años recibió asistencia con oxígeno en el lugar, ya que se negó a ser trasladada al Hospital Penna. Bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron en la zona, donde persiste el riesgo de colapso, por lo que se está evaluando la estructura. A pesar de que 65 vehículos que se encontraban estacionados resultaron dañados, por el momento no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Además, los habitantes de un edificio lindero también debieron ser evacuados como medida preventiva. El complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias.