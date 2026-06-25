La historia detrás del gesto de protesta de los futbolistas de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Con una mano tapándose la boca y otra en forma de pistola apuntando la sien, los jugadores denuncian el silencio de la comunidad internacional ante las masacres perpetradas en su país.

Cédric Bakambu utilizó este símbolo de protesta por primera vez en la Copa de África de 2024. @fecofadrc

La República Democrática del Congo fue noticia las últimas semanas por el empate de su selección frente al Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, pero no por el gesto que realizaron sus jugadores en la previa a ese encuentro. Con una mano tapando su boca y otra en la sien imitando una pistola, los futbolistas congoleños utilizaron la Copa del Mundo como plataforma de protesta contra el silencio de la comunidad internacional sobre las masacres en su país.

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“La mano en la sien representa la muerte y hago eso para decir que nos están matando a través de la guerra que hay en el Congo. Y la mano en la boca es porque nadie habla de eso. Todo el mundo es consciente de lo que pasa, pero mira para otro lado. A todos les da igual con tal de tener un teléfono móvil. No les importa el trasfondo de saber de dónde viene y cómo están pasando las cosas. Lo que me enfada es la hipocresía de que se mire para otro lado”, confirmó Cédric Bakambu, el creador de este símbolo.

selección república democrática del congo La selección de República Democrática del Congo empató por 1-1 contra Portugal y perdió con Colombia por 1-0 en el Mundial 2026. @fecofadrc

Qué está pasando en la República Democrática del Congo y por qué está involucrada toda la comunidad internacional Desde finales de los años noventa, la RDC está sumida en un conflicto armado producto de décadas de gobiernos no democráticos y crisis en los países limítrofes. El país enfrenta una de las mayores crisis de desplazados del mundo: 5,35 millones de desplazados internos y más de 24 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa, según datos de la ONU.

El este es la zona más comprometida, donde diversos grupos rebeldes como el M23, el tercer grupo armado no estatal más letal del mundo, se disputan el control de un territorio estratégico. Aquella zona está repleta de minerales como el coltán, cobalto (casi tres cuartas partes de este metal mundial se extraen en la RDC), cobre y oro, recursos fundamentales para la fabricación de smartphones, computadoras y baterías de automóviles.

Según la ONU, el M23 es respaldado por Ruanda, país vecino de la RDC. En los primeros nueve meses del 2025 se registraron 35.000 casos de violencia sexual contra menores en las zonas que están a merced de los grupos rebeldes. Amnistía Internacional confirmó que los grupos armados en esta zona perpetran crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se han documentado ataques brutales contra la población civil. En la aldea Ntoyo más de 60 personas fueron asesinadas con hachas y machetes. Los sobrevivientes de otros ataques son capturados y obligados a trabajos forzosos. En medio de un evento deportivo mundial y con la participación de la República Democrática del Congo en él, los futbolistas congoleños decidieron hacer visible su protesta. Bakambu, quien originó este símbolo, creó una fundación encargada de distribuir alimentos, modernizar escuelas y construir refugios temporales para los desplazados y dijo que construirá una ciudad “donde los chicos podrán ir a la escuela” y se llamará “La cité de l’Espoir” (Ciudad de la Esperanza)”.