La leyenda del básquet que fue el primer jugador de la historia en ser suspendido de por vida de la NBA + Seguir en









La estrella de la NBA, considerada uno de los grandes jugadores de su época y la sanción que sorprendió a todos en Estados Unidos.

El histórico jugador de la NBA y una particularidad dentro de su carrera. Massimo Paolone/LaPresse

La NBA tiene historias que son de las más importantes del básquet. Desde récords increíbles hasta hazañas colectivas que parecen imposibles en otras ligas del mundo, así como otras que llaman la atención por lo raras que terminan siendo y no siempre están relacionadas al juego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Michael Ray Richardson es considerado uno de los bases más elegantes que se hayan visto en el deporte, aunque su historia arrastra otra marca particular en el certamen norteamericano: fue el primer jugador en ser suspendido de por vida.

Sugar Ray NBA El base disputó tres All-Star Games en su carrera. NBA Uno de los mejores jugadores de básquet: la historia de Michael Ray Richardson Su camino en la NBA inició al ser elegido en 1978 por los New York Knicks, en la cuarta posición del draft. El primer año de Sugar no fue el más notorio y, al igual que en su paso por las ligas universitarias, fue la segunda temporada donde se convirtió en una figura clave.

Se convirtió en el primer jugador de la liga más importante del básquet en liderar las estadísticas de asistencias y robos en un mismo año. Ese gran rendimiento fue advertido por la gente, quien fue clave para sumarlo al All-Star Game y formó parte del mejor quinteto defensivo de la competencia.

Después de dos temporadas más en New York, tuvo un paso por Golden State Warriors y posteriormente llegó a los New Jersey Jets. Superó una grave lesión de rodilla y volvió en un enorme nivel, lo que le valió otra participación en el juego de las estrellas de 1984/85. Pero para la temporada siguiente llegaría una noticia que sorprendería al mundo entero.

Suspensión de por vida: las adicciones cortaron su carrera David Stern, comisionado de la liga, decidió que Sugar Ray Richardson sea suspendido de por vida, ya que tres controles antidopaje arrojaron positivo por cocaína. Esta fue la primera vez que la NBA tomó esta decisión, asombrando a propios y extraños por la severidad del castigo. Al no poder participar en Estados Unidos, decidió jugar en Europa, pero sus problemas de adicción volvieron a arrojar resultados adversos en los controles y sufrió otra penalización. Se retiró en 2002 en los AC Golfe de Francia, fue entrenador y batalló contra un cáncer de próstata, el cual culminó en su muerte el 11 de noviembre de 2025.

Temas Básquet