Con Sergio "Maravilla" Martínez como figura, Domos de Gloria presentó su flamante experiencia inmersiva

El boxeador argentino excampeón del mundo se encargó de estrenar una experiencia inmersiva de 360°, junto a Julián Serrano, con una charla donde repasó los momentos más importantes de su vida.

Domos de Gloria debutó en Buenos Aires con su formato de show inmersivo. La nueva apuesta de AlphaX Sports se inauguró en el Parque de Innovación, con Sergio "Maravilla" Martínez como protagonista especial y la presencia de 300 personas, en donde Ámbito estuvo presente.

El boxeador excampeón del mundo brindó una charla motivacional donde repasó su vida dentro de un domo con una pantalla de 360 grados, con imágenes especiales que brindaron una experiencia inmersiva única.

Además, el recorrido multisensorial fue guiado por Julián Serrano , que respaldó el show con su carisma y una serie de preguntas filosas para el boxeador.

Como frutilla del postre, se sortearon entre el público presente un par de guantes de boxeo autografiados por el propio "Maravilla" Martínez .

" Proyecciones reactivas, una charla íntima y una narrativa inmersiva conforman el corazón del show" , fueron las premisas por parte de la organización. El objetivo de la compañía Alphax Sports Global de entretenimiento, consultoría, tecnología y alianzas estratégicas liderada por Gonzalo Leiva es consolidar una nueva forma de experimentar el deporte. Próximamente, serán anunciadas nuevas fechas.

image

Cabe recordar que Martínez se retiró inicialmente del boxeo profesional en 2014 debido a lesiones, pero regresó a la actividad años después. "Maravilla" fue ganador de nueve títulos mundiales, integrante del Salón de la Fama de Atlantic City, Estados Unidos, fue considerado durante una época uno de los tres mejores libra por libra del mundo junto a Pacquiao y Mayweather, elegido boxeador del año 2010 y campeón superwelter y mediano The Ring, CMB y OMB, entre otros logros.

image

El deportista de élite hoy recorre gimnasios y diferentes espacios de todo el país, también en el plano internacional, brindando charlas motivacionales y también entrenamientos de perfeccionamiento en su objetivo de continuar promoviendo la actividad deportiva como estilo de vida sano.

Su mensaje trasciende el deporte y habla de disciplina, liderazgo personal, constancia y la capacidad de transformar la adversidad en motivación en todos los aspectos de la vida. "No te quejes, lucha, trabaja, enfócate en tu objetivo, lucha por tus sueños”, expresó el deportista, alentando a los presentes a perseverar y confiar en sus capacidades.