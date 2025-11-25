La AFA analiza transmitir la Primera Nacional y la Primera B por una plataforma propia + Seguir en









Después de confirmar la finalización de contrato de televisación con la empresa Torneos y el Grupo Clarín, la asociación analiza el futuro de la transmisión de partidos.

La AFA podría crear una plataforma propia para transmitir los partidos del ascenso.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció este martes su decisión de no renovar el contrato que con las empresas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. del Grupo Clarín, encargadas de la transmisión de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana. De esta manera, analiza crear una plataforma propia para transmitir las próximas temporadas a partir del año que viene.

La decisión fue anunciada por la AFA a través de un comunicado. "Luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas", afirmó.

El contrato con las empresas del Grupo había comenzado en marzo de 2016 y renovado en junio de 2019. Según remarcó la AFA, la búsqueda de "nuevas oportunidades" tiene el objetivo de mejorar los ingresos "para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales".

Este cambio que AFA en las transmisiones de partidos del ascenso fue respaldado unánimemente por los clubes que entienden que el nuevo contrato ya no puede ser espejo de actual, algo parecido sucede en el que mantienen ESPN y Turner con la Liga.

