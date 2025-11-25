Marcelo Moretti se negó a declarar en la Justicia y la oposición de San Lorenzo disparó en las redes sociales + Seguir en









El cuestionado presidente de la institución de Boedo se presentó a la indagatoria, pero no declaró este martes. Así, la polémica se incrementa en torno a su situación por presunta administración fraudulenta y pedido de coimas.

Una nueva página del complicado presente institucional de San Lorenzo se escribió este martes. Marcelo Moretti se presentó a indagatoria en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de la jueza Laura Bruniard. Sin embargo, no declaró en la causa sobre presunta administración fraudulenta y supuesto cobro de coimas

Al respecto, quien informó los detalles del evento fue Cesar Francis, dirigente de la oposición de San Lorenzo. En cuestión, contó que Moretti se presentó, vía Zoom, pero se negó a declarar. A diferencia de las otras oportunidades en que fue citado para aclarar su citación tras la publicación de un video donde se lo ve guardarse un fajo con dólares en su saco, esta vez el todavía presidente de San Lorenzo fue personalmente a la Justicia. El caso se tramita en juzgados nacionales, tras dirimirse la competencia del caso con CABA.

"Finalmente Moretti dejó de jugar a las escondidas y se presentó a la indagatoria en el marco de la denuncia que le presentamos por administración fraudulenta con Christian Mera pero se negó a declarar", expresó el opositor Francis.

El silencio no aclara nada: al contrario, agranda la sombra sobre su gestión turbia y nefasta. Negarse a declarar en una indagatoria, aunque es un derecho, en este caso dice mucho más que cualquier palabra. Demuestra, una vez más, que no puede explicar lo que todos vimos. El procesamiento aparece cada vez más nítido en el horizonte", agregó.

De ser procesado, podría modificarse la actual situación del club, inmerso en una parálisis, con amagues de acefalía y llamados a elecciones que finalmente no se concretaron, tras la decisión de Moretti de regresar a su cargo tras haberse tomado licencia, sin renunciar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/drcesarfrancis/status/1993353801781166192?s=46&partner=&hide_thread=false Finalmente Moretti dejó de jugar a las escondidas y se presentó a la indagatoria en el marco de la denuncia que le presentamos por administración fraudulenta con @christianmera3 pero se negó a declarar. El silencio no aclara nada: al contrario, agranda la sombra sobre su gestión… — Cesar Francis (@drcesarfrancis) November 25, 2025 La eliminación de San Lorenzo de los octavos de final del Clausura tras perder por 2-1 ante Central Córdoba no solo dejó mucha preocupación, sino que también profundizó el malestar del plantel con Marcelo Moretti. En medio de ese contexto, Alexis Cuello y Romaña estuvieron a punto de quedar libres, pero finalmente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intervino para saldar la deuda y calmar la crisis institucional que atraviesa el club de Boedo.

