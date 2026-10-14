La pelea por la FIFA: las dos mujeres que la UEFA sondeó para destronar a Gianni Infantino

Michele Kang, empresaria e inversora en el fútbol femenino, y Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, aparecieron como posibles alternativas para enfrentar al actual titular de la FIFA en las elecciones de 2027. Sin embargo, Kang rechazó la posibilidad y Klaveness, por ahora, no contempla competir.

Lise Klaveness y Michele Kang son las dos mujeres que podrían llegar competir con Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA.

La presidencia de la FIFA atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde la llegada de Gianni Infantino al cargo en febrero de 2016. En medio de los cuestionamientos a su gestión y de los reclamos de reforma de las principales autoridades del fútbol europeo, dos nombres femeninos surgieron como posibles alternativas para disputar el liderazgo del organismo: Michele Kang y Lise Klaveness.

Según informó el medio francés L'Équipe, sectores de la oposición sondearon a ambas dirigentes para explorar una candidatura capaz de reunir apoyos suficientes y competir contra Infantino en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos. Sin embargo, ninguna confirmó su intención de presentarse y las primeras gestiones no consiguieron, por ahora, un rival femenino para el dirigente suizo.

Kang, empresaria estadounidense nacida en Corea del Sur y una de las inversoras más reconocidas del fútbol femenino, habría rechazado la propuesta. Klaveness, por su parte, también fue contactada, pero no tendría previsto ingresar en la carrera electoral en este momento.

La posibilidad de que alguna de ellas llegara a la presidencia representaría un hecho histórico: desde su fundación en 1904, la FIFA nunca tuvo una mujer al frente de su estructura de poder. No obstante, el escenario actual está lejos de una candidatura confirmada. El único opositor que anunció públicamente su intención de competir es el exfutbolista suizo Ramón Vega, que todavía debe reunir los avales requeridos para formalizar su postulación.

Michele Kang es una empresaria, inversora y filántropa que construyó su trayectoria profesional en el sector tecnológico y sanitario antes de ingresar al negocio del fútbol. Nació en Seúl, Corea del Sur, el 1 de junio de 1959, y se trasladó a Estados Unidos, donde estudió Economía en la Universidad de Chicago y completó una maestría en la Yale School of Management.

En 2008 fundó Cognosante, una compañía especializada en tecnología para el sector de la salud, junto con un fondo de capital de riesgo. La empresa desarrolló soluciones tecnológicas para organismos públicos y programas sanitarios estadounidenses. En 2024, Kang vendió la compañía y consolidó su perfil como inversora y emprendedora.

Su desembarco en el fútbol se produjo a finales de 2020, cuando adquirió una participación minoritaria en Washington Spirit, franquicia de la National Women's Soccer League (NWSL), la principal liga femenina de Estados Unidos. En 2022 tomó el control total de la institución y se convirtió en la primera mujer de color propietaria de un equipo de esa competición.

La expansión de sus inversiones continuó en Europa. En 2023 pasó a controlar los equipos femeninos del Olympique Lyonnais -actualmente OL Lyonnes-, en Francia, y London City Lionesses, en Inglaterra. Este último consiguió el ascenso a la Women's Super League en 2025.

En julio de 2024 reunió sus participaciones bajo Kynisca Sports International, una organización con sede en Londres dedicada al desarrollo y la profesionalización del fútbol femenino. La estructura agrupa a los tres clubes y promueve inversiones en infraestructura, preparación física, análisis del rendimiento y ciencia deportiva aplicada a las atletas.

La compañía también impulsa Kynisca Innovation Hub, un centro de innovación orientado a desarrollar métodos de entrenamiento y conocimiento científico adaptados a las necesidades de las deportistas. Fuera del fútbol, Kang respaldó iniciativas vinculadas con el rugby femenino estadounidense, la federación de fútbol de Estados Unidos y proyectos para mejorar el equipamiento deportivo de las mujeres.

Su perfil llamó la atención de los sectores que buscan una alternativa a Infantino porque combina experiencia empresarial, capacidad de inversión y presencia internacional en distintas competiciones. Sin embargo, según las informaciones publicadas en Francia, Kang no estaría dispuesta a asumir el desafío de competir por la presidencia de la FIFA.

Lise Klaveness, la dirigente que cuestionó a Infantino

El segundo nombre es el de Lise Klaveness, abogada y exfutbolista noruega que preside la Federación Noruega de Fútbol desde 2022. Su trayectoria se caracteriza por una posición crítica frente a determinadas decisiones de la FIFA, especialmente en materia de derechos humanos, transparencia y gobernanza.

Durante su carrera deportiva disputó 73 partidos con la selección de Noruega y fue subcampeona de la Eurocopa femenina de 2005. Después de retirarse, se desarrolló en la estructura dirigencial de su federación y en 2018 asumió como directora técnica, antes de convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de esa institución, cuatro años después.

Su proyección internacional creció durante el Congreso de la FIFA celebrado en Doha en marzo de 2022. Allí cuestionó públicamente el proceso que había conducido a la adjudicación del Mundial de Qatar y sostuvo que se había realizado de una manera inaceptable. También reclamó que el organismo asumiera responsabilidades por las condiciones de los trabajadores migrantes y por las controversias vinculadas con los derechos humanos en el país anfitrión.

Desde entonces, Klaveness se convirtió en una de las voces críticas de la conducción de Infantino. Más recientemente, cuestionó el otorgamiento del Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense Donald Trump y consideró que ese tipo de reconocimiento excede el mandato deportivo de la institución.

La Federación Noruega también elevó denuncias ante los órganos internos de la FIFA por distintas decisiones de la conducción, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la entidad escandinava y el presidente del organismo mundial.

Ese posicionamiento convirtió a Klaveness en un nombre atractivo para quienes promueven cambios en la estructura de poder del fútbol. Su eventual candidatura podría representar una alternativa con un perfil reformista y una trayectoria institucional distinta de la de los dirigentes tradicionales.

Pero hay una diferencia importante entre ser una referente opositora y competir por la presidencia. Aunque fue sondeada, las informaciones publicadas hasta el momento indican que Klaveness no tiene previsto lanzarse a la carrera electoral. Tampoco existe una designación formal de la UEFA que la presente como candidata.

Dos mujeres podrían competir con Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA de marzo del año próximo: Michele Kang y Lise Klaveness. IA

La crisis política que debilita a Infantino

La búsqueda de un rival para Infantino se desarrolla en un contexto de creciente tensión dentro de la FIFA. El presidente, que anunció en mayo su intención de buscar la reelección en 2027, enfrenta cuestionamientos por sus decisiones comerciales, la transparencia institucional y su relación con dirigentes políticos.

Uno de los principales focos de conflicto fue el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba la participación de inversores privados en los derechos comerciales de las competiciones del organismo. La propuesta generó fuertes críticas y finalmente fue retirada.

El episodio profundizó las diferencias con las autoridades de distintas confederaciones y federaciones nacionales. También abrió un debate sobre la concentración de las decisiones en la presidencia y los mecanismos de control interno de la organización.

El 8 de octubre, las federaciones europeas volvieron a reclamar reformas de gobernanza. La posición expresada en Berlín reflejó una pérdida de confianza en la conducción de la FIFA y la demanda de mayor transparencia, controles institucionales y límites a las decisiones unilaterales. Días después, dirigentes de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol reclamaron una revisión independiente del funcionamiento de la entidad.

Sin embargo, las críticas no se traducen automáticamente en una candidatura competitiva. Infantino conserva apoyos importantes: el 8 de octubre, las 54 federaciones africanas respaldaron su búsqueda de un nuevo mandato, un respaldo que refuerza su posición electoral frente a las divisiones de la oposición.

Además, la salida de escena de posibles rivales de peso complica la estrategia de quienes buscan reemplazarlo. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, decidió presentarse a la reelección al frente del organismo europeo, por lo que dejó de ser una opción inmediata para competir por la presidencia de la FIFA.

El 18 de noviembre, una fecha clave para las candidaturas

Las próximas semanas serán determinantes. El plazo para presentar las candidaturas y los apoyos correspondientes vence el 18 de noviembre de 2026. La elección se celebrará el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, según el calendario confirmado por el propio organismo.

Por ahora, Ramón Vega es el único dirigente que anunció públicamente su intención de enfrentar a Infantino. El exjugador, que tuvo pasos por Tottenham, Watford y Cagliari, afirmó que buscará reunir el respaldo escrito de cinco federaciones, requisito necesario para avanzar con su postulación.

La oposición todavía necesita construir una alternativa capaz de reunir apoyos más allá de Europa. En ese escenario, Kang y Klaveness representan dos perfiles diferentes: una empresaria con experiencia en inversiones internacionales y desarrollo comercial del fútbol femenino, y una dirigente que construyó su identidad pública a partir de sus críticas a la gobernanza deportiva.

Aunque ninguna parece dispuesta a competir en este momento, sus nombres revelan la búsqueda de un cambio dentro del organismo rector del fútbol mundial. Si finalmente una mujer consiguiera reunir los avales necesarios, superar a Infantino y ganar la elección, se convertiría en la primera presidenta de la FIFA en sus más de 120 años de historia.

Por ahora, el desafío principal de la oposición no es solo encontrar un nombre, sino construir una candidatura con respaldo suficiente para disputar una estructura de poder en la que Infantino todavía conserva una posición privilegiada.