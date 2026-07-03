El tanto agónico del defensor croata Josko Gvardiol fue invalidado por un roce de pelota imperceptible. El VAR falló a favor de Portugal, que logró la clasificación.

La polémica del Mundial 2026: el gol agónico que le anularon a Croacia por un roce imperceptible ante Portugal

La gran polémica en lo que va del Mundial 2026 llegó en un duelo por los 16avos de final , en el que la selección de Portugal se impuso a Croacia por 2-1, aunque los croatas sufrieron un gol anulado que hubiera cambiado completamente el partido.

El tanto de la igualdad final fue convertido por el defensor Josko Gvardiol en el duodécimo minuto de descuento, aunque el mismo fue anulado por un fuera de juego cobrado por el VAR.

Desde el video arbitraje se consideró en posición adelantada al mediocampista Mario Pašalic tras un cabezazo previo del delantero Igor Matanovic, aunque no hubo forma de probar que este haya impactado la pelota con la cabeza más allá de un gráfico mostrado para interpretar la información arrojada por el chip interno del balón.

La selección croata había comenzado en ventaja ante Portugal por los 16avos de final, luego de un buen gol del carrilero Ivan Perišic , aunque el delantero Cristiano Ronaldo empataría de penal y el atacante Gonçalo Ramos marcó el 2-1 final de cabeza, en tiempo de descuento.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic? #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JaO29xaqpk

En un tiempo agregado que se extendió algunos minutos más de los 10 sancionados en primera instancia por el árbitro noruego Espen Eskås , un centro llegó al área para que Pašalic lo baje y Gvardiol lo mande contra la red, en un eufórico festejo croata que fue enfriado por una revisión en el VAR.

Desde afuera del campo de juego notificaron que el balón había sido levemente tocado con la cabeza por Matanovic antes de que Pašalic entre en contacto con el mismo, con una ligera desviación que ponía en posición adelantada al mediocampista del Atalanta italiano y generó que este sea anulado.

Para torcer la decisión del juez noruego, desde el VAR se mostró la información entregada por el chip interno que posee el balón, por lo que el juez noruego terminó invalidando el gol, aunque la polémica se instaló ya que no hay forma de percibir que el toque haya sucedido.

Como no se puede observar a la pelota desviarse ni cambiar el efecto que traía al entrar en contacto con la cabeza de Matanovic, el representativo de Croacia protestó pero no tuvo más que aceptar la intervención de las nuevas tecnologías implementadas por la FIFA para este Mundial y retirarse vencido.

El triunfo del elenco portugués, sufrido y controversial, le dio la clasificación a los octavos de final y sirvió para que Ronaldo pueda marcar su primer tanto en un duelo eliminatorio mundialista.

La próxima instancia enfrentará a Portugal contra el seleccionado español, el próximo lunes 6 de julio a las 16:00 (horario argentino).