Para el infarto: Portugal eliminó a Croacia con una remontada agónica y avanzó a octavos del Mundial 2026

En un apasionante partido disputado en el BMO Field de Toronto, los lusos remontaron el marcador en tiempo adicional y sellaron su clasificación a la próxima instancia, donde enfrentarán a España el próximo lunes.

Portugal se impuso 2-1 ante Croacia en un partido de los 16avos de final del Mundial 2026 para el infarto, que se definió de manera agónica en tiempo adicionado y tuvo al VAR como protagonista.

El encuentro se disputó en el BMO Field de Toronto y enfrentó a dos de las leyendas más vigentes del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modric , ambos en lo que se presume será su última participación en una Copa del Mundo.

Con este resultado, Portugal se medirá en los octavos de final con España , que más temprano goleó 3-0 a Austria. El encuentro se disputará el próximo lunes desde las 16 y promete ser uno de los cruces más atractivos del torneo, al enfrentar a dos de las principales candidatas al título.

El primer tiempo fue muy friccionado y con poca profundidad por parte de ambos equipos. Si bien Portugal tuvo mayor control de la posesión, las situaciones de peligro fueron escasas. La más clara para los lusos estuvo en los pies de Bruno Fernandes, que exigió una gran respuesta de Dominik Livakovic, mientras que Renato Veiga estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se fue apenas por encima del travesaño.

El encuentro cambió por completo en el complemento. A los 52 minutos , Ivan Perišic aprovechó un centro pasado de Joško Štanišic, controló la pelota dentro del área y definió cruzado para establecer el 1-0 de Croacia. Portugal respondió rápidamente y Cristiano Ronaldo llegó a convertir tras controlar un pase largo y definir con categoría, pero el tanto fue anulado por fuera de juego luego de una revisión del VAR .

No obstante, el empate llegó a los 67 minutos. Tras un leve agarrón sobre Renato Veiga, el árbitro sancionó penal y Cristiano Ronaldo ejecutó con un remate al medio para marcar el 1-1, convirtiendo además su primer gol en una fase eliminatoria de un Mundial. El capitán portugués fue reemplazado a los 80 minutos y dejó el campo con evidentes gestos de fastidio.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, llegó un cierre para el infarto y el VAR volvió a ser protagonista. A los 83 minutos, Croacia vio anulado el gol de Petar Susic por posición adelantada, cuando buscaba recuperar la ventaja. Más tarde, ya en el 90+3, Rafael Leão desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área para que Gonçalo Ramos se elevara por encima de la defensa y conectara un cabezazo que puso el 2-1 para Portugal.

Sin embargo, todavía quedaba una emoción más. En el 90+12, Joško Gvardiol convirtió el empate para Croacia, pero tras una extensa revisión el VAR detectó un fuera de juego previo de Igor Matanovic e invalidó el tanto, sellando una victoria agónica de Portugal y una eliminación dramática para el conjunto croata.

Formaciones y datos del partido

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Estadio: BMO Field (Canadá).

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

VAR: Jarred Gillet (Inglaterra).