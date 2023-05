La reacción del presidente del Al Hilal cuando le preguntaron por Messi en los festejos por el título

Buenos Aires 13 mayo (NA) -- El presidente del Al Hilal de Arabia Saudita, Fahad Bin Saad Bin Nafel, aseguró que no hablará ni dará información sobre Lionel Messi hasta que sea algo seguro y de manera oficial, por los canales correspondientes de la institución.

"No me pregunten por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontrarán en el Departamento de Prensa", expresó el mandamás del club de Medio Oriente cuando fue consultado por el capitán de la Selección argentina en los festejos por la obtención de la Copa del Rey de Arabia Saudita.