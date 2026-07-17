La entidad que preside Claudio Tapia difundió un fuerte documento institucional tras la controversia generada por la bandera exhibida luego del triunfo ante Inglaterra. Sin mencionar el episodio de forma directa, reivindicó a la Selección Argentina como uno de los principales activos estratégicos del país.

La respuesta de la AFA al Gobierno por Malvinas: "La albiceleste abre puertas donde no llegan los discursos"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un contundente documento institucional en medio de la controversia generada tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra . Sin hacer una referencia directa a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" , el organismo encabezado por Claudio Tapia eligió responder con un mensaje que pone el foco en el lugar que ocupa la Selección como uno de los mayores símbolos del país y en el impacto que el fútbol argentino genera a nivel internacional.

El comunicado llegó después de varios días de repercusiones por las imágenes de algunos futbolistas argentinos celebrando el pase a la final junto a una bandera alusiva a las Islas Malvinas , una escena que despertó cuestionamientos en el Reino Unido e incluso derivó en pedidos para que la FIFA analizara lo sucedido. Frente a ese escenario, la AFA optó por una respuesta institucional que evitó entrar en la polémica y buscó reforzar el valor cultural y estratégico del seleccionado nacional.

desarrolla una extensa reflexión sobre el papel que cumple la Selección Argentina como herramienta de representación internacional.

" Hay riquezas que no figuran en las reservas de un Banco Central. No cotizan en bolsas internacionales ni se transportan en barcos. Sin embargo, generan prestigio, confianza, reconocimiento y oportunidades para un país entero. El fútbol argentino es una de ellas" , comienza el documento, titulado "El fútbol argentino, un activo estratégico de la Nación".

A lo largo del comunicado, la entidad sostiene que cada presentación del seleccionado trasciende el resultado deportivo y representa la identidad argentina frente al mundo. "Cada vez que la Selección Argentina sale a una cancha, no solo representa a una asociación deportiva. Representa a la Argentina. Lleva consigo una identidad, una historia y una forma de entender el juego que el mundo reconoce, respeta y admira" , expresa el texto.

La AFA también apeló al concepto de "poder blando", utilizado en las relaciones internacionales para describir la capacidad de un país de influir mediante su cultura, sus valores y sus símbolos.

"En las relaciones internacionales existe un concepto conocido como poder blando: la capacidad de un país para influir, acercar posiciones y construir vínculos a través de su cultura, sus valores y sus símbolos. Pocos activos argentinos expresan ese poder con tanta fuerza como el fútbol", remarcó.

"La Selección también proyecta la identidad nacional"

El organismo destacó además el prestigio internacional alcanzado por el fútbol argentino a partir de figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, los clubes y los entrenadores nacionales.

"No es casualidad que, en cualquier rincón del planeta, la palabra 'Argentina' encuentre inmediatamente una asociación con el fútbol. Maradona, Messi, la Selección, los campeones del mundo, nuestros clubes, nuestros jugadores y nuestros entrenadores forman parte de un patrimonio cultural que proyecta la imagen del país mucho más allá de sus fronteras", sostiene el documento.

En esa misma línea, la AFA afirmó que ese reconocimiento excede al deporte y también fortalece otros aspectos vinculados con la proyección internacional del país.

"También fortalece la Marca Argentina, impulsa el turismo, favorece los intercambios culturales, multiplica oportunidades comerciales y posiciona al país en la conversación global. Allí donde llega la Selección, también llega una parte de la identidad nacional", agregó.

Sobre el cierre, el comunicado reivindicó el proyecto deportivo construido durante los últimos años y destacó que los éxitos recientes son el resultado de una planificación sostenida.

"Nada de esto ocurre por generación espontánea. Detrás de cada logro existe un proyecto, una conducción y una planificación que entendieron que representar a la Argentina implica una enorme responsabilidad", señaló.

Finalmente, la entidad concluyó con un mensaje que sintetiza el espíritu del documento: "En un mundo donde la reputación también se construye desde la cultura y el deporte, el fútbol argentino dejó de ser únicamente una pasión popular. Se convirtió en un activo estratégico de la Nación. En una herramienta de integración. En una carta de presentación. En un puente que conecta a la Argentina con millones de personas alrededor del planeta. Y cada vez que la celeste y blanca vuelve a salir a la cancha, ese patrimonio colectivo vuelve a crecer", culminaron.