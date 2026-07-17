Mario Alberto Kempes se animó a dar su corazonada para la final del Mundial 2026: "España llega mejor que Argentina" + Agregar ámbito en









El campeón del mundo con la Albiceleste dejó su opinión de cómo ve al combinado nacional para la final contra La Roja. Además, le dedicó unas palabras a Lionel Messi y a Lamine Yamal.

Kempes, un héroe de la Selección argentina dio su opinión de la final del Mundial 2026 ante España.

Mario Alberto Kempes, campeón y goleador con la Selección argentina en 1978, palpitó lo que será el duelo entre el conjunto Albiceleste y España en la final del Mundial 2026: “No hay favorito, pero quizá España llega mejor que Argentina, que ha sabido sufrir. Si Argentina recibe un gol de España va a tener que sudar otra vez. Y mucho", anticipó el cordobés.

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El Matador, que en la actualidad se desarrolla como comentarista y analista en una cadena de televisión, habló sobre lo que será uno de los duelos de la tarde en el MetLife Stadium, entre Lionel Messi y Lamine Yamal: “El legado de Messi ya está escrito, el que lo tiene que escribir es Lamine. Puede llegar a ser uno de esos jugadores diferentes”.

Kempes y su gol en la final del Mundial de 1978. Y además, agregó: “Tiene que tener cuidado con que los humitos no se le suban demasiado a la cabeza. Messi se sigue manteniendo en lo más alto durante muchos años", le recomendó el argentino al español.

En El Programa de Ortega, también se refirió a los comentarios que llegan sobre las actitudes de ambos equipos y que, tal vez, no se está hablando de cómo juega cada uno: “"Hay que hablar de fútbol, que es lo más lindo que hay. Llegan dos equipazos para dar un gran espectáculo. Los que hablan son los que no tienen ni idea de fútbol", profundizó.

Por último, le dedicó unas palabras a Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, al cual le atribuyó los méritos de llegar a esta final: “Para mí tiene toda la culpa, ha hecho un grupo sensacional y ha conseguido un equipo en el que cada vez que entra uno lo hace tan bien como el que estaba. Y los cambios le están saliendo a la perfección porque ha dado la vuelta a los partidos. Hay que felicitarlo por el coraje que tiene de quitar a jugadores de renombre por otros no tan conocidos, pero que siguen jugando de la misma manera", valoró Kempes.

Mario Alberto Kempes hablo con Marca en la previa de la final. Ángel Di María, el otro campeón del mundo que habló en la previa de la final El héroe de Qatar 2022, quien convirtió un histórico gol en la final frente a Francia, fue consultado este viernes respecto a la posibilidad de que viaje a Estados Unidos a participar de la ceremonia. Durante su paso por la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, no dejó lugar a dudas: "¡No, ¿estás loco?!" Ante su ausencia durante todo el certamen en Norteamérica, el campeón en Qatar 2022, explicó: "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", sentenció. Ademas, en su charla con TN, comentó que se sigue hablando con los jugadores del plantel y que ya les envió su mensaje de apoyo para esta última instancia: "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", expresó el "Fideo".