La respuesta de la cuenta oficial de Maradona a la chicana de Adorni: "Es el ídolo de todos los que nombraste"

La cuenta oficial de Diego Maradona en Instagram realizó un posteo en el que respondió a la chicana del vocero presidencial Manuel Adorni , quien en su habitual conferencia de prensa no mencionó al astro al homenajear a los deportistas y músicos argentinos zurdos en su día.

"No sé a qué va con esto, es un muppet", expresó la hija del "10" en diálogo con el periodista Ángel de Brito en el programa de streaming Bondi.

Asimismo, agregó: "Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés".

La actriz señaló que "te guste o no", su padre "salió campeón con la Argentina", y calificó a Adorni como "una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio".

Por su parte, Gianina Maradona publicó el video de Adorni en sus historias de Instagram y lo acompañó con el texto: "Los boludos son como las hormigas, están en todos lados".