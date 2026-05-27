Heung-min Son, la figura coreana para el Mundial 2026 que hizo el servicio militar + Agregar ámbito en









Son se prepara para capitanear a Corea del Sur en la cita mundialista, con una gran historia detrás.

Heung-min Son en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur

Heung-min Son, de 33 años, será el capitán de Corea del Sur en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que buscará superar su mejor resultado conseguido en 2002, en donde quedó en el quinto puesto.

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Además de ser la figura en la selección y en todos los equipos que estuvo, también se destaca por haber completado el servicio militar obligatorio del país en 2020, y si bien nadie se puede negar a eso, por más que viva en otra región o tenga la nacionalidad como secundaria, tuvo la posibilidad de hacerse esperar un poco más por ser futbolista de élite.

Habitualmente dura alrededor de 21 meses, pero por haber ganado la Medalla de Oro en los Juegos Asiáticos de 2018, le redujeron el servicio a 3 semanas. En ese tiempo, según la prensa coreana, recibió una distinción que se le entrega a los mejores 5 reclutas, entre un grupo de 157 personas, y también logró la marca perfecta en tiro.

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Cómo le fue a Son en la temporada En esta temporada, el delantero coreano no tuvo su mejor racha goleadora en Los Ángeles FC de la Major League Soccer, pero se encargó de hacer jugar al equipo, moverse entre los espacios y ayudar a que los demás marquen los goles. En 21 partidos anotó 2 tantos y repartió 16 asistencias. Si bien no llega en su mejor momento como en el Mundial de Rusia en 2018, le llevó tranquilidad al público asiático: “Me siento bien, genial. Claro, echo de menos los goles, pero creo que llegarán en el Mundial”, aseguró en la entrevista con Goal.

En la selección de Corea del Sur ya lleva 54 goles y 24 asistencias en 143 partidos, y está a una anotación de convertirse el máximo goleador del país en mundiales. Este será su cuarto campeonato mundial, mientras que ya jugó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque expresó cuales son sus sensaciones para esta posible última cita mundialista en lo personal: “No importa cuántos mundiales hayas jugado; un mundial es el sueño de un niño. Cuando lo pienso, sigo siendo un niño”. image Los rivales de Corea del Sur en el Mundial 2026 La selección asiática, comandada por Heung-min Son, ya está lista para hacer historia en el Grupo A, que lo conforma junto a México, República Checa y Sudáfrica Vs República Checa . Jueves 11 de junio a las 23 horas

. Jueves 11 de junio a las 23 horas Vs México. Jueves 18 de junio a las 22 horas

Jueves 18 de junio a las 22 horas Vs Sudáfrica. Miércoles 24 de junio a las 22 horas