La tajante respuesta de Mastantuono tras las críticas que recibió en el Real Madrid y marcar su primer gol en Champions League + Seguir en









El futbolista argentino surgido en River, luego de marcar un gol y el triunfo "Merengue" por 6-1, se refirió a los fuertes cuestionamientos en el último tiempo.

La tajante respuesta de Mastantuono tras las críticas que recibió en el Real Madrid y marcar su primer gol en Champions League

El jugador argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, aseguró: “No me creo ni que soy (Lionel) Messi, ni que soy la peor compra del club”, luego de marcar un gol en la goleada por 6-1 ante Mónaco en la séptima jornada de la Champions League.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El futbolista de 18 años surgido en River, quien se convirtió en el segundo albiceleste más joven en anotar en la competencia europea con 18 años y 159 días, por detrás del rosarino, se refirió en zona mixta a las críticas recibidas en el último tiempo por su desempeño en la entidad blanca.

El gol de Franco Mastantuono en la Champions League: Embed "Las entiendo también. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística", comenzó el oriundo de Azul. Y añadió: “Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi... Nunca voy a ser Messi. Y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid".

Además, Mastantuono fue consultado por las nuevas oportunidades que tendrá con Álvaro Arbeloa al mando del equipo tras la destitución de Xabi Alonso del cargo de director técnico. “Jugué la mitad de los partidos que hubo (con Xabi). Me parece que un chico que llega con 18 años y juega tantos partidos, me parece bastante", expresó de manera tajante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013727111207399863&partner=&hide_thread=false ¡LLUVIA DE APLAUSOS DEL BERNABÉU PARA MASTANTUONO TRAS SER REEMPLAZADO!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8WrFOjblGx — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026 Sin embargo, el oriundo de Azul también se mostró autocrítico sobre su rendimiento en el primer semestre de la temporada europea y reflexionó acerca de la segunda mitad de campaña.

"No tuve mis mejores primeros seis meses, ni cerca de lo que yo puedo ser, pero todo sirve para aprender. Faltan seis meses, los más decisivos. Voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión", aseveró. En la misma línea, concluyó: "Trabajo para estar bien, para ser esa mejor versión. Sé que la puedo tener. Trabajo para eso. Las críticas, cuando son con mala intención, sí duelen. Pero después, estamos en la elite del fútbol y las críticas son justas". Tras perder terreno en las consideraciones de Xabi Alonso luego de ser tenido en cuenta como titular en varios encuentros, Mastantuono busca afianzarse dentro del once comandado por Arbeloa y mostrar su mejor nivel. Así jugó Mastantuono ante el Mónaco en la Champions: Embed Franco Mastantuono vs Monaco | UCLScored his first Champions League Goal in a Masterclass Performance pic.twitter.com/p13KzPr3lW — Ramy (@Ramy_Stats) January 20, 2026