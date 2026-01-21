Los furcios de Javier Milei en Davos: frases repetidas y el "blanco" en su discurso

El Presidente habló durante aproximadamente 30 minutos en el Foro Económico Mundial. Allí tocó distintos temas, pero también tuvo algunos errores llamativos en su oratoria.

El presidente Javier Milei brindó un discurso de aproximadamente 30 minutos ante la audiencia del Foro Económico Mundial de Davos, donde expuso algunas de sus consignas ideológicas y gubernamentales , pero también cometió errores discursivos que llamaron la atención. Entre ellos, hubo momentos de frases repetidas , otro de palabras mal dichas y otro de "blanco" en su decir.

El mandatario habló apenas después que su homólogo estadounidense, Donald Trump , y alineó sus palabras a las exhibidas por el representante de EEUU.

Uno de los momentos que captó la atención fue cuando se refirió al socialismo y ejemplificó con lo acontecido en Venezuela . Sin embargo, en medio de sus dichos, mientras leía el discurso escrito, equivocó una de las palabras.

Marcado por su tono habitual, el Presidente mantuvo una intención constante en la exposición. No obstante, no fue una sola palabra la que le resultó confusa y los memes no se hicieron esperar.

Otro momento que llamó la atención fue la repetición de una frase cuando había expresado su intención de decir lo mismo con otras palabras, y el freno intempestivo que tuvo que tener sobre el final del mismo. Este último dio la sensación de que el Presidente tuvo un momento de quedarse en "blanco" .

Furcio Milei en Davos 2 - frase repetida y blanco

Milei desplegó su mensaje en Davos

Milei brindó un discurso con fuerte contenido doctrinario. El mandatario subió al escenario con una consigna que ya había anticipado su entorno: instalar una defensa del capitalismo basada en la ética y no solo en la eficiencia económica. “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, lanzó en el arranque, y planteó que durante décadas se impuso un falso dilema entre eficacia política y valores morales.

Según Milei, esa dicotomía es errónea: “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”. A lo largo de su discurso, el Presidente desplegó una exposición con fuerte anclaje teórico, apoyada en autores de la escuela austríaca como Jesús Huerta de Soto, Murray Rothbard, Israel Kirzner y Hans-Hermann Hoppe, y sostuvo que la propiedad privada, el principio de no agresión y la función empresarial constituyen no solo la base de la eficiencia económica, sino también de la justicia.

En ese marco, adviertió que sacrificar valores éticos en nombre del utilitarismo político conduce al colapso económico y social.

Sin embargo, pese a la densidad conceptual del mensaje y a la continuidad con sus discursos anteriores en Davos, la intervención de Milei quedó en segundo plano frente al impacto que generó Donald Trump. El presidente estadounidense dominó la conversación del foro, marcó agenda y concentró las repercusiones.

Milei retomó, además, su crítica a las agendas promovidas por organismos internacionales y foros multilaterales, a las que definió como “políticas socialistas elegantemente disfrazadas”. Citó a Thomas Sowell para advertir que el socialismo “suena muy lindo, pero siempre termina mal” y volvió a mencionar a Venezuela como ejemplo de colapso económico e institucional. En esa línea, insistió en que Occidente atraviesa una crisis moral producto de haber abandonado sus raíces filosóficas y culturales.