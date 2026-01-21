¿Se viene el primer refuerzo a Boca? El delantero paraguayo que podría llegar libre al equipo de Claudio Úbeda + Seguir en









Un delantero de la Selección de Paraguay, cuyo hermano ya jugó en Boca, podría ser el primer refuerzo del "Xeneize" en este mercado de pases.

¿Se viene el primer refuerzo? El delantero paraguayo que podría llegar libre a Boca

Tras el golpe que representó el frustrado pase de Marino Hinestroza, delantero colombiano por el que Boca negoció durante un mes y tenía prácticamente cerrado, los hinchas manifestaron su enojo con la dirigencia por la falta de refuerzos. Sin embargo, en las próximas horas podría llegar la primera incorporación.

En cuestión, Ángel Romero fue ofrecido a Boca tras su salida del Corinthians de Brasil. El delantero paraguayo, cuyo hermano Oscar ya jugó en Boca, podría llegar al "Xeneize" en condición de jugador libre. Este es un factor clave para las arcas del club.

El atacante de 33 años, ex San Lorenzo, fue suplente durante 2025 y marcó 5 goles a lo largo del año. Su objetivo es tener un lugar en la lista de Paraguay para el Mundial 2026: el entrenador Gustavo Alfaro le sugirió que siga en el extranjero y no volver a la liga local.

En febrero 2022, cuando militaba en el "Ciclón", recibió un elogio de Juan Román Riquelme: "Es un grandísimo jugador". Ahora, existen charlas entre las partes y podría transformarse en refuerzo para el equipo de Claudio Úbeda.