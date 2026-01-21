El ingreso base millonario que Alpine cobrará en la Fórmula 1 2026, con Colapinto y Gasly + Seguir en









Se dio a conocer el monto que recibe el equipo del piloto argentino que resulta fundamental para una nueva temporada con cambios en el reglamento.

EL monto que recibe Alpine por parte de la FIA en 2026. @francolapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se aproxima, y las expectativas en Alpine crecen junto con la responsabilidad de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly. Más allá de los resultados en la pista, el equipo francés ya conoce el ingreso mínimo garantizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un monto que marca la base económica para la operatividad del monoplaza. Sin embargo, el objetivo no se limita a mantener ese piso financiero, sino a superarlo mediante un mejor rendimiento en las carreras.

El presupuesto extra no solo permite avances técnicos, sino que también fortalece la competitividad del equipo en una temporada que promete cambios reglamentarios clave. La Fórmula 1 introducirá nuevas normas en 2026, lo que hace indispensable contar con recursos suficientes para adaptarse y destacar.

colapinto qatar @AlpineF1Team El monto que recibirá Alpine por parte de la FIA en 2026 El esquema de distribución de ingresos en la Fórmula 1 estipula que el equipo que finalice en el décimo lugar del Campeonato de Constructores recibe un mínimo de 60 millones de euros. Este monto el ingreso base que Alpine tiene asegurado, pero la meta es aumentarlo. Cada posición que el equipo logre escalar en la tabla general significa un aumento de aproximadamente 10 millones de euros adicionales.

La diferencia entre terminar décimo, como ocurrió en 2025, y alcanzar el octavo lugar puede representar una inyección de 20 millones de euros extra. Este dinero adicional resulta crucial para financiar desarrollos tecnológicos, como paquetes aerodinámicos completos o mejoras en el nuevo motor Mercedes que equipará al A526.

La importancia del ingreso por parte de la FIA para Alpine El ingreso económico proveniente de la FIA adquiere una relevancia crítica en 2026. Con un cambio de reglamento que exige mayor desarrollo tecnológico, Alpine debe aprovechar cada punto en la pista para convertirlo en recursos financieros.

Para Franco Colapinto, esta temporada será un desafío distinto al de su debut. Ahora, como piloto titular consolidado, debe sumar puntos casi obligatoriamente junto a Gasly para evitar quedar en el fondo de la tabla. Cada punto obtenido en las carreras se traduce en mayor financiamiento para inversiones clave, como mejoras aerodinámicas o ajustes en el motor. En Enstone, la sede del equipo, saben que la velocidad en la pista no solo trae gloria deportiva, sino que también potencia la capacidad económica del equipo.