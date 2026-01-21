Abierto de Australia: sólido triunfo de Etcheverry para meterse en la tercera ronda

La legión argentina de tenis sigue avanzando en el primer Grand Slam de la temporada. Además, los "tanques" del ranking ATP también hacen lo suyo a paso firme. Conocé los detalles.

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo ante el británico Arthur Fery para meterse en la tercera ronda del Abierto de Australia , donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (10°).

Etcheverry, quien actualmente ocupa el puesto número 62 del ranking ATP , se impuso por 7-6(4), 6-1 y 6-3 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 44 minutos.

El partido comenzó muy parejo, incluso con Fery consiguiendo un quiebre en el tercer game para tomar una rápida ventaja. Sin embargo, Etcheverry se recuperó rápidamente y en el siguiente turno de saque del británico se puso nuevamente dos iguales.

Luego fue todo muy parejo y el primer set debió definirse en el tie-break, donde Etcheverry impuso condiciones para quedarse con la “muerte súbita” por 7-4.

Ya en el segundo parcial, Etcheverry se mostró mucho más confiado y pasó por arriba a su oponente, a quien derrotó con un sólido 6-1 para empezar a encaminar su victoria.

Finalmente, en el tercer set a Etcheverry le alcanzó con un solo quiebre para conseguir una ventaja que sería definitiva.

De esta manera, el platense se metió en la tercera ronda, donde no la tendrá para nada fácil ante Bublik, quien hace pocas semanas se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong para meterse por primera vez en su carrera en el top 10 del ranking ATP.

El kazajo, que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales de este Abierto de Australia, está demostrando un gran nivel, ya que en las ronda previas ganó sus partidos sin ceder sets.

Etcheverry no fue el único argentino que se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. Más temprano, durante la noche de este martes, también lo había conseguido Francisco Cerúndolo (18°), quien derrotó en una muy sólida presentación al bosnio Damir Dzumhur.

Por otra parte, Thiago Tirante cayó en sets corridos contra el estadounidense Tommy Paul (19°).

El último argentino que disputará su partido correspondiente a la segunda ronda del Abierto de Australia será Sebastián Báez, quien tendrá un interesante cruce frente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) a partir de las 21.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev siguen a paso firme

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, superó en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia, el único Grand Slam que todavía no pudo ganar.

Alcaraz, quien busca comenzar la temporada con una gran alegría, se impuso por 7-6(4), 6-3 y 6-2, luego de 2 horas y 45 minutos de juego en el mítico Rod Laver Arena.

En la tercera ronda Alcaraz tendrá un cruce más que interesante ante el francés Corentin Moutet (32°), quien es uno de los show man del circuito ATP y que además tiene un gran talento que le permite poner en aprietos a cualquiera si se encuentra en un buen día.

En otro de los partidos que se disputó este miércoles por la madrugada y que tenía como protagonistas a uno de los candidatos, el alemán Alexander Zverev (3°) le ganó 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 al francés Alexandre Müller.

Zverev, de 28 años, viene de alcanzar la final el año pasado en el Abierto de Australia, aunque no pudo oponerle mucha resistencia al italiano Jannik Sinner, que en aquel momento ocupaba el primer puesto del ranking ATP.

Más temprano, durante el martes por la noche, los rusos Daniil Medvedev (11°) y Andrey Rublev (13°) le ganaron en cuatro sets sus respectivos partidos al francés Quentin Halys y al portugués Jaime Faria, mientras que el español Alejandro Davidovich Fokina (14°) venció en cinco parciales al gigante estadounidense Reilly Opelka.