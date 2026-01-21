Jorge Macri destacó a la Ciudad como un destino turístico global en la Feria Internacional de Madrid

El jefe de Gobierno encabezó encuentros con operadores y empresas para impulsar a la Ciudad como destino turístico. "Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan", resaltó.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Miguel Romero, alcalde de San Juan de Puerto Rico, y Almudena Maíllo, secretaria general de UCCI.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , participó este miércoles de la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR) en la ciudad de Madrid, España, donde encabezó encuentros con operadores, instituciones y líderes internacionales para impulsar a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico y promover el desarrollo económico. "Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan", resaltó.

FITUR es uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel global, organizado por IFEMA , reúne a 250.000 personas. Allí, en Madrid, se presentan destinos, tendencias y oportunidades de negocio en el turismo, junto al intercambio cultural y la articulación de iniciativas entre gobiernos, operadores, aerolíneas y sectores vinculados al turismo.

“Hoy las ciudades ofrecen experiencias y esas experiencias requieren de una identidad y de un privado, que es fundamental. Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan, porque la interacción público privada maximiza esa experiencia ”, sostuvo Jorge Macri durante la visita.

El sector del turismo es estratégico para la Ciudad. Año tras año recibe 9 millones de turistas y genera más de 150 mil puestos de trabajo . Es a todas luces uno de los motores más importantes del desarrollo económico porteño.

Por segunda vez, Visit Buenos Aires participa con un stand en FITUR, para consolidar a CABA como una capital turística moderna, culturalmente rica y dinámica, posicionada como líder en la agenda global del turismo urbano.

Respecto al rol del Estado en la experiencia turística, el alcalde porteño afirmó: “La experiencia puertas adentro en un restaurante, en una librería, un teatro, puede ser maravillosa pero si cuando se sale a la calle no lo es, el Estado no está cumpliendo su tarea. Y las ciudades tenemos que atraer gente, y además acompañar con orden, seguridad, y prolijidad, que son fundamentales”.

Turismo urbano y BA In Game

En el stand conjunto de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) organizó el conversatorio “Turismo, ciudades y desarrollo: diálogo entre líderes iberoamericanos”, un espacio de reflexión sobre los desafíos del turismo urbano contemporáneo y la planificación estratégica de las ciudades. La actividad fue encabezada por José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y presidente de UCCI, junto con Jorge Macri como copresidente de UCCI, y contó con la participación de Almudena Maíllo, secretaria general de UCCI, además de alcaldes y referentes de diversas ciudades iberoamericanas.

En el panel abordaron los principales desafíos del turismo urbano, incluyendo la gestión del crecimiento turístico, la convivencia con los residentes, el equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida, la preservación del patrimonio cultural y la resiliencia frente al cambio climático, y los participantes destacaron la importancia del liderazgo local en la construcción de destinos sostenibles y competitivos.

En la agenda de encuentros con empresarios, instituciones y líderes internacionales, Macri estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico, el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo y de Visit Buenos Aires.

Uno de esos encuentros fue la presentación de una serie de iniciativas conjuntas vinculadas al desarrollo de la industria de los videojuegos y la profesionalización de los esports, dentro del acuerdo de cooperación y la agenda de trabajo que ambas ciudades vienen impulsando a través de BA In Game, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Económico, y Madrid In Game.

Jorge Macri y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaron un concurso internacional de desarrollo de videojuegos y experiencias inmersivas, orientado a promover el conocimiento y los atractivos de ambas ciudades.

Además, una línea específica de incubación y aceleración internacional destinada a cinco empresas de la Ciudad, que accederán a un programa en Madrid con instancias de acompañamiento, vinculación, formación y participación en rondas de inversión. Por último, se avanzará en el desarrollo de una competencia de Esports amateur internacional que conectará a comunidades de jugadores de ambas ciudades.