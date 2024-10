Lando Norris lanza una advertencia a Franco Colapinto: ¡La Fórmula 1 exige más que talento

Sin embargo, a pesar de su talento indiscutible, Norris no escatima en advertencias. En la previa de la carrera en EE. UU., enfatizó que la Fórmula 1 no solo se trata de destreza en la pista, sino de la capacidad de mantener un rendimiento constante durante toda la temporada. Sus comentarios subrayan la presión y las exigencias que enfrentan los pilotos en la máxima categoría del automovilismo.

colapinto-norrisjpg.webp

¿Cuál fue la advertencia de Lando para Franco?

Norris subrayó que, aunque muchos pilotos, incluidos jóvenes como Colapinto, pueden adaptarse rápidamente y demostrar su talento en pocas carreras, la verdadera prueba está en la constancia. "La Fórmula 1 no se trata solo de un fin de semana o dos fines de semana o tres fines de semana. Se trata de 24 y de una temporada completa y se trata de desarrollar el coche a lo largo de las temporadas. No chocar el coche cada fin de semana, no cometer esos errores tontos", advirtió el británico, enfatizando que la clave del éxito en la Fórmula 1 radica en aprender de los errores y en ser un líder dentro del equipo a lo largo de todas las carreras de la temporada. Para Norris, el desafío va más allá de las habilidades individuales; se trata de trabajar en conjunto y desarrollar el coche durante todo el año. "Creo que sigue siendo impresionante ver la rapidez con la que se pueden incorporar estos jóvenes pilotos ahora. Y no hablo porque soy viejo, pero estos jóvenes pilotos como Franco llegan y rinden al nivel que lo han hecho tan rápidamente." agregó el ingles.