Lanús palpita la final de la Sudamericana: "Llegamos con hambre de crecer y de hacer historia" + Seguir en









El técnico granate Mauricio Pellegrino busca su primer título como técnico y el tercero internacional para el equipo argentino.

Pellegrino se mostró confiado busca mi primer título como técnico.

El técnico de Lanús Mauricio Pellegrino se mostró optimista este viernes de cara a la final de la Copa Sudamericana que jugará el sábado contra el equipo brasileño Atlético Mineiro. "Estamos con mucha ilusión porque hemos ido avanzando en esta Copa junto con el nivel del equipo", afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El DT granate resaltó que el plantel superó todas las dificultades que se presentaron en el camino, desde el empate heróico en Venezuela (tras ir perdiendo 2-0 y con un jugador menos) hasta las definiciones ajustadas contra Fluminense, Central Córdoba y Universidad de Chile.

"El equipo fue de menos a más", analizó Pellegrino, quien destacó que, más allá de los resultados, lo más valioso fue ver "ese hambre de crecer" en el grupo. "Hemos estado en el límite, pero siempre el equipo ha dado la talla", dijo, y remarcó que la mentalidad es clave: "Hay que ganar en el modelo Lanús, haciendo lo que nos trajo hasta acá, sacando la mejor versión posible".

Sobre el partido, el entrenador fue claro: "En las finales, los pequeños detalles pueden cambiar el partido". Para Pellegrino, el equipo que mejor se adapte a las condiciones climáticas, a la humedad y a los momentos clave del juego tendrá la ventaja. "Somos dos equipos con ideas claras, y el que se imponga dentro de la cancha, ganará", sentenció.

image Izquierdoz: "Nos sentimos un equipo grande y queremos disfrutarlo" El capitán de Lanús Carlos Izquierdoz, símbolo y referente del club, compartió la emoción de vivir una nueva final, aunque en un rol distinto al de 2013, cuando Lanús se consagró campeón de la Sudamericana bajo la dirección de los mellizos Barros Schelotto.

"Son dos momentos distintos de mi carrera", comparó. "Antes era uno de los jóvenes del plantel, y hoy lo vivo desde otro lugar, con más experiencia", dijo, pero destacó que lo que no cambia es la ilusión: "Veo en este grupo las mismas ganas que teníamos entonces". Izquierdoz también resaltó la capacidad de adaptación del equipo: "Hemos enfrentado rivales importantes y siempre respondimos". Para muchos jugadores, esta será su primera final internacional, y el "Cali" les transmitió un mensaje claro: "Que lo disfruten y hagan lo que sabemos hacer". Sobre el rival, el defensor fue contundente: "Todos conocemos la calidad de sus jugadores y la jerarquía de la liga brasileña, pero va a ser una gran final y ganará el que pueda imponerse dentro del campo". A qué hora juegan Lanús vs Atlético Mineiro Hora: 17. Por dónde ver Lanús vs Atlético Mineiro TV: ESPN, Disney+ y DSports Formaciones Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.KAAIEARxAN4NmBQCN+hFDw Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli. Estadio: Defensores del Chaco Árbitro: Piero Maza (Chi) VAR: Juan Lara (Chi)