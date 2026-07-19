Las maldiciones que la Selección argentina buscará romper ante España en la final del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni saldrán al MetLife Stadium en busca de la gloria. Para lograrlo, deberán quebrar dos estadísticas que desde hace décadas le son esquivas a las selecciones.

La Selección argentina es la nueva #1 del ranking FIFA, antes de la final del Mundial 2026 ante España.

La Selección argentina quedó a un solo partido de revalidar el título conseguido en Qatar 2022. Sin embargo, para volver a levantar la Copa del Mundo no le alcanzará con superar a España: también deberá quebrar dos estadísticas que desde hace años persiguen a los campeones y que convierten a esta final en un desafío todavía mayor.

La primera tiene que ver con el primer puesto del ranking FIFA , lugar desde el cual la Albiceleste arrancó el certamen y que recuperó tras vencer a Inglaterra en semifinales. La segunda es, justamente, el bicampeonato: un logro que ningún seleccionado consigue desde hace más de seis décadas.

El Ranking FIFA se creó en 1992. Desde entonces, la maldición estadística afectó a todos los seleccionados que llegaron mejor posicionados. Alemania fue la primera víctima. Llegaba de ser campeona en 1990 contra Argentina y líder del ranking, pero en el Mundial de EEUU 1994 no pudo superar los cuartos de final y cayó ante Bulgaria. El campeón fue Brasil.

La segunda víctima fue nuevamente el combinado alemán. En Francia 1998 también ocupaba el primer puesto internacional. Una vez más llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Croacia. La campeona fue el local.

Los franceses llegaban al Mundial Corea-Japón 2002 como líderes del ranking y vigentes campeones. Sin embargo, el equipo comandado por Zinedine Zidane se quedó afuera en fase de grupos. El ganador del certamen fue Brasil.

En 2006, la víctima fueron también los campeones defensores. La "Verdeamarelha" llegaba al Mundial de Alemania en la primera posición del escalafón internacional de FIFA y se fue eliminada por Francia. En aquella oportunidad, Italia se consagró como el mejor equipo del certamen.

Cuatro años más tarde, Brasil llegó al Mundial de Sudáfrica en cabeza del ranking. Pero no logró hacer valer su condición de favorita y perdió contra Países Bajos en cuartos de final. España se consagró campeona del mundo por primera vez aquel año.

La maldición se cobró una nueva víctima en el Mundial de Brasil en 2014. En aquella oportunidad, los españoles no lograron esquivar el maleficio y perdieron en fase de grupos. La selección campeona de aquel certamen fue Alemania, tras vencer a Argentina en la final.

Para el Mundial de Rusia de 2018, Alemania llegaba como favorita y primera en el ranking. Pero no pudo hacer frente a la maldición y se volvió a casa en primera ronda. Los franceses se quedaron con aquel torneo.

Por último, el Mundial de Qatar 2022 tenía en Brasil al líder del ranking FIFA. El conjunto liderado por Neymar superó fase de grupos, ganó en octavos de final pero su paso por aquel torneo terminó en cuartos de final: en aquella oportunidad fue eliminada por Croacia. El campeón del torneo fue Argentina, que ahora llega a Estados Unidos, México y Canadá como favorita y en la cima del escalafón mundial.

mito brasileño. Pelé y Maradona se amaron y odiaron. Al lado, en la final de México ‘70 ante Italia, en la que el ícono verdeamarelho anotó un tanto en la goleada 4-1.

La maldición del bicampeonato

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que hace tres años y medio tocaron el cielo con las manos al conseguir el tercer título Mundial para la Argentina, intentarán conseguir el bicampeonato. Las únicas selecciones que pudieron conseguirlo fueron las de Italia y Brasil, hace varias décadas.

Los primeros en obtener el bicampeonato fueron los italianos, gracias a sus consagraciones en Italia 1934 y Francia 1938, donde superaron 2-1 en tiempo suplementario a Checoslovaquia y 4-2 a Hungría, respectivamente.

Brasil, por su parte, ganó de manera consecutiva las ediciones de Suecia 1958 y de Chile 1962. En la primera de estas finales derrotó 5-2 a los locales, mientras que cuatro años después derrotó a Checoslovaquia por 3-1.

A lo largo de la historia de los Mundiales hubo otras selecciones que estuvieron muy cerca de conseguir el bicampeonato, pero finalmente no lo lograron.

Una de ellas fue la Selección argentina, que ganó en México 1986, mientras que en Italia 1990 cayó en la final.

Por otra parte, Brasil también estuvo muy cerca de conseguir un nuevo bicampeonato en la década del '90. En Estados Unidos 1994 consiguió su cuarta estrella, pero cuatro años después fue goleado en la final por Francia.

Finalmente, Francia estuvo a literalmente un mano a mano de conseguirlo. En Rusia 2018 se consagraron casi sin despeinarse; sin embargo, en Qatar 2022 la Selección argentina los dejó en las puertas de la gloria luego de una inolvidable final que se definió en los penales.