¿Vuelve la maldición? Argentina recuperó la cima del ranking FIFA antes de la final frente a España

El equipo dirigido por Lionel Scaloni está haciendo una copa casi perfecta y buscará cerrarla de la mejor forma ante La Roja. Mientras tanto, en la previa se ganó el lugar más prestigioso otorgado por la FIFA a las selecciones.

La Selección argentina es la nueva #1 del ranking FIFA, antes de la final del Mundial 2026 ante España.

La Selección argentina ya se prepara para la final del Mundial 2026 ante España, y la FIFA publicó que la actual campeona del mundo recuperó el primer puesto en el ranking . Gracias a la victoria ante Inglaterra , la Albiceleste se ubicó como el mejor país en la actualidad, lugar que había perdido en el transcurso de la cita mundialista.

Esto también se dio producto de que la Selección francesa, quien estaba en el top uno, perdió contra La Roja en semifinales y se le escapó ese lugar. No solo eso, sino que también fue superado por el rival que lo venció y quedó cerrando el podio, en el tercer puesto.

Por otro lado, una de las curiosidades en el ranking es que la Selección nacional terminó con 1970 puntos y separándolo queda la fecha de la final, el 19 de julio, cosa que ya comenzó a revolucionar a la gente en las redes sociales y a las supersticiones, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.

Un dato negativo para la Argentina es que ninguna selección que comandó el ranking terminó saliendo campeona del mundo. Aunque en realidad esto se dio porque el ente comenzó a actualizar la clasificación cada nueve días , cuando antes se realizaba cada 2 meses , por lo que ese reajuste nunca fue tenido en cuenta.

Si bien antes de que arranque el certamen mundial la Albiceleste ya estaba en el primer lugar, gracias a que sus perseguidores perdieron puntos en los amistosos previos, en realidad antes de eso se encontraba en el tercer lugar, al igual que en la previa de Qatar 2022.

La Selección argentina campeona en Qatar 2022.

Finalmente, el combinado argentino tendrá dos pruebas que superar en esta final: salir bicampeones por primera vez en la historia del país, la última vez que una selección lo logró fue Brasil en los certámenes de 1958 y 1962, y por otro lado romper la maldición de que ningún equipo que estuvo primera en el ranking FIFA pudo consagrarse con el título.

Cómo les fue a los líderes del ranking FIFA en los mundiales

El Ranking FIFA se creó en 1992. Desde entonces, la maldición estadística afectó a todos los seleccionados que llegaron mejor posicionados. Alemania fue la primera víctima. Llegaba de ser campeona en 1990 contra Argentina y líder del ranking, pero en el Mundial de EEUU 1994 no pudo superar los cuartos de final y cayó ante Bulgaria. El campeón fue Brasil.

La segunda víctima fue nuevamente el combinado alemán. En Francia 1998 también ocupaba el primer puesto internacional. Una vez más llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Croacia. La campeona fue el local.

David Trezeguet en el Mundial de Francia 1998.

Los franceses llegaban al Mundial Corea-Japón 2002 como líderes del ranking y vigentes campeones. Sin embargo, el equipo comandado por Zinedine Zidane se quedó afuera en fase de grupos. El ganador del certamen fue Brasil.

En 2006, la víctima fueron también los campeones defensores. La "Verdeamarelha" llegaba al Mundial de Alemania en la primera posición del escalafón internacional de FIFA y se fue eliminada por Francia. En aquella oportunidad, Italia se consagró como el mejor equipo del certamen.

Cuatro años más tarde, Brasil llegó al Mundial de Sudáfrica en cabeza del ranking. Pero no logró hacer valer su condición de favorita y perdió contra Países Bajos en cuartos de final. España se consagró campeona del mundo por primera vez aquel año.

España se consagró campeona del mundo por primera y única vez en Sudáfrica 2010. @gianni_infantino

La maldición se cobró una nueva víctima en el Mundial de Brasil en 2014. En aquella oportunidad, los españoles no lograron esquivar el maleficio y perdieron en fase de grupos. La selección campeona de aquel certamen fue Alemania, tras vencer a Argentina en la final.

Para el Mundial de Rusia de 2018, Alemania llegaba como favorita y primera en el ranking. Pero no pudo hacer frente a la maldición y se volvió a casa en primera ronda. Los franceses se quedaron con aquel torneo.

En 2018, con 19 años Kylian Mbappé se consagró campeón del mundo con Francia tras vencer 4-2 a Croacia en la final. FIFA

Por último, el Mundial de Qatar 2022 tenía en Brasil al líder del ranking FIFA. El conjunto liderado por Neymar superó fase de grupos, ganó en octavos de final pero su paso por aquel torneo terminó en cuartos de final: en aquella oportunidad fue eliminada por Croacia. El campeón del torneo fue Argentina, que ahora llega a Estados Unidos, México y Canadá como favorita y en la cima del escalafón mundial.