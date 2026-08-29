Lucha desesperada por sobrevivir al fin del mundo: Netflix sumó una película que se volvió un clásico + Agregar ámbito en









Una familia queda atrapada en medio de una invasión extraterrestre y debe atravesar rutas, ciudades y refugios para mantenerse con vida.

El filme que reunió grandes figuras y una historia que trascendió generaciones. Magnific

Una invasión extraterrestre, una familia separada y un padre obligado a enfrentarse a una amenaza que supera cualquier explicación conocida son los ingredientes de una de las grandes producciones de ciencia ficción de los últimos años. El largometraje, dirigido por Steven Spielberg y estrenado en 2005, vuelve a aparecer entre las opciones que despiertan interés de los usuarios de Netflix.

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La propuesta combina supervivencia, terror y acción, pero evita convertir el conflicto en una simple batalla entre humanos y extraterrestres. A más de dos décadas de su estreno, la película conserva varias de las escenas que la convirtieron en una referencia del género.

Una superproducción que se convirtió en una referencia del género y todavía despierta interés entre los espectadores. Netflix De qué trata La guerra de los mundos La historia sigue a Ray Ferrier, un trabajador portuario divorciado que debe cuidar de sus dos hijos durante un fin de semana. La rutina familiar se quiebra drásticamente cuando una extraña tormenta eléctrica azota la ciudad y gigantescas máquinas de tres patas emergen del subsuelo arrasando con todo a su paso.

Ante una invasión alienígena imparable y con la tecnología humana destruida, Ray inicia una desesperada carrera contra el tiempo para trasladar a sus hijos hasta Boston y ponerlos a salvo. En el camino deberán sobrevivir al caos social, la pérdida de recursos y los constantes ataques de los trípodes extraterrestres.

La huida los lleva a buscar refugio en el sótano de una casa junto a Harlan Ogilvy, un sobreviviente traumado por la tragedia. Allí, atrapados entre la amenaza de los invasores que patrullan la zona y la creciente inestabilidad de su acompañante, Ray enfrentará el mayor desafío para mantener a su familia con vida.

Una historia de alcance internacional que combina grandes escenarios, figuras reconocidas y una mirada particular sobre la ciencia ficción. Netflix Netflix: tráiler de La guerra de los mundos Netflix: elenco de La guerra de los mundos Tom Cruise

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