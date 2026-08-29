Las Leonas son campeonas del mundo: el penal decisivo que selló la tercera estrella ante Países Bajos

La Selección argentina femenina de hockey volvió a hacer historia y conquistó su tercer Mundial en Amstelveen. Luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, se impusieron 3-1 en los penales australianos con Cristina Cosentino como figura y Sofía Cairó como autora de la definición.

Las Leonas escribieron otra página dorada para el deporte argentino al consagrarse campeonas del mundo en Amstelveen . El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara derrotó a Países Bajos en una final electrizante que necesitó de los penales australianos para definir al nuevo campeón.

El encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario . El conjunto neerlandés, máximo ganador de la competencia, consiguió ponerse en ventaja, pero María José Granatto apareció en el último cuarto para marcar la igualdad y llevar la definición a los penales .

Allí, Cristina Cosentino se convirtió en una de las grandes protagonistas de la consagración argentina. La arquera contuvo tres ejecuciones neerlandesa s y resultó determinante para que Las Leonas se impusieran 3-1 en la tanda.

La serie comenzó de la mejor manera para Argentina. Pien Sanders ejecutó el primer penal de Países Bajos , pero no consiguió convertir. Inmediatamente después, Victoria Granatto aprovechó su oportunidad y puso en ventaja a Las Leonas.

La tendencia continuó en la segunda ejecución. Felice Albers tampoco pudo superar a Cosentino y Brisa Bruggesser convirtió para Argentina, que pasó a dominar la definición por 2-0 .

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO! Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella. Todos los partidos de #HWC2026 en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/bJFNgoFgVm

Las locales consiguieron reaccionar mediante Marijn Veen, quien descontó y mantuvo con vida al seleccionado neerlandés. Luego llegó el turno de Zoe, que no pudo ampliar la ventaja argentina tras ejecutar su remate con el revés del palo. De esa manera, el marcador permaneció 2-1 y la tensión se trasladó a las siguientes ejecuciones.

El momento decisivo comenzó cuando Freeke Moes quedó frente a Cosentino con la obligación de mantener a Países Bajos en carrera. Una vez más, la arquera argentina se impuso en el duelo y dejó a Las Leonas a solamente una conversión del título mundial.

La responsabilidad quedó entonces en manos de Sofía Cairó. La argentina tomó la bocha, encaró hacia el arco y consiguió superar a la arquera neerlandesa para establecer el 3-1 definitivo. El penal desató inmediatamente el festejo de todo el seleccionado argentino, que ingresó al campo para celebrar una nueva conquista mundialista después de una final marcada por la paridad.

La victoria adquirió todavía mayor relevancia porque se produjo frente al seleccionado más exitoso de la historia de la competencia y en territorio neerlandés.

La tercera estrella mundial para Argentina

Con la consagración en Amstelveen, Las Leonas alcanzaron el tercer título mundial de su historia y volvieron a levantar el trofeo después de 16 años.

La primera conquista llegó en Perth 2002, mientras que la segunda se produjo como locales en Rosario 2010. En ambas oportunidades, Argentina también superó a Países Bajos en el encuentro decisivo.

El triunfo también terminó con la hegemonía neerlandesa en el Mundial, ya que Países Bajos llegó a esta edición después de conquistar los últimos tres campeonatos.

De esta manera, el seleccionado conducido por Fernando Ferrara volvió a ubicarse en lo más alto del hockey internacional: empató 1-1 durante el partido, ganó 3-1 en los penales australianos y consiguió la tercera estrella mundialista de Las Leonas.