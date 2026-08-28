Así está el historial entre Las Leonas y Países Bajos en finales de Mundiales de hockey + Agregar ámbito en









Las dirigidas por Fernando Ferrara irán en busca de su tercer título mundial este sábado ante su clásico rival.

Así está el historial entre Las Leonas y Países Bajos en finales de Mundiales de hockey

Las Leonas se enfrentarán este sábado con Países Bajos, en lo que será la gran final del Mundial de hockey femenino. La Selección argentina tiene un extenso historial frente a Países Bajos, que es la gran potencia en el hockey a nivel mundial, e incluso se enfrentaron en varias ocasiones en finales de la Copa del Mundo.

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El primer enfrentamiento en una final del mundo entre Países Bajos y Argentina se dio justamente en la primera edición de esta competición, que se llevó a cabo en 1974. En aquella ocasión, las neerlandesas se impusieron con un apretado 1-0.

Las Leonas tuvieron revancha recién 28 años después, en la final del Mundial de 2002 que se disputó en la ciudad australiana de Perth.

En aquel encuentro, Argentina pudo conquistar su primer título en un Mundial de hockey al quedarse con la victoria recién en los penales, donde se impuso por 4-3 luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ocho años después, en Rosario 2010, Las Leonas consiguieron su segundo título en un Mundial femenino de hockey al ganarle 3-1 a Países Bajos, en un partido donde habían comenzado 2-0 en ventaja y pudieron liquidarlo en un sufrido final.

La última vez que la Argentina se enfrentó con Países Bajos en un Mundial fue justamente en la última edición, en 2022, cuando el combinado del país europeo no tuvo problemas para conseguir un cómodo 3-1 y así obtener su novena estrella. Este sábado a partir de las 11 (hora de Argentina), Las Leonas se enfrentarán con Países Bajos en la que será la quinta definición de un Mundial entre ambas selecciones y la cuarta en las últimas siete ediciones. El historia de Argentina y Países Bajos en finales de mundiales: 1974: Países Bajos 1-0 Argentina

2002: Argentina 1-1 Países Bajos (4-3)

2010: Argentina 3-1 Países Bajos

2022: Países Bajos 3-1 Argentina

2026: ?