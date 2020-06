Lautaro Martínez: Real Madrid se metió en las negociaciones entre Barcelona e Inter

Según explica Sky Italia, Real Madrid está presionando al jugador bahiense y al Inter para que cambien su decisión de ir al Barcelona, debido a que no pudieron convencer al noruego Erling Haalang, que optó en su momento por el Borussia Dortmund alemán y al francés Killyan Mbappe, quien prefirió continuar en el PSG francés.

Por el momento, Inter se mostró inflexible exigiendo la cláusula de rescisión de 111 millones de euros, aunque Barcelona aguardará hasta mediados de julio, cuando venza esa cláusula, para pagar una cifra menor ante la crisis económica que dejará la pandemia del Covid-19 en el fútbol mundial.

No obstante, Inter, tras vender a Mauro Icardi en 55 millones de euros al PSG, no tiene prisa para vender al ex jugador de Racing, aunque ya tiene en carpeta las opciones para reemplazarlo: el uruguayo del PSG Edinson Cavani, el alemán del Leipzig Timo Werner, el francés Alexandre Lacazette del Arsenal inglés y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, aunque esta última sería una apuesta más a largo plazo.

Según divulgó la prensa catalana la semana pasada, Lautaro Martinez le dijo a su circulo intimo que de no darse su pase a Barcelona quería continuar en Inter. Sin embargo, si Real Madrid está dispuesto a pagar lo que pretende Inter y a mejorar la oferta de su clásico rival, otro podría ser el cantar.