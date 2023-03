L'Equipe volvió a fulminar a Messi tras la eliminación: qué puntaje le puso

La dirigencia qatarí que asumió el control del club en 2011 debió digerir una nueva eliminación, pese a las cuantiosas inversiones realizadas no sólo en Messi sino también en Kylian Mbappé, Neymar y Sergio Ramos .

El foco sobre Messi, nuevamente

Así definió L’Equipe la actuación del capitán del seleccionado nacional: “El argentino estuvo muy activo, tratando de influir más en el juego de su equipo. Tuvo una gran ocasión de marcar (25′). Es demasiado poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia”, para justificar el exiguo 3.

No fue menos dura la mirada sobre el desempeño del crack francés Kylian Mbappé: “Los bávaros le temían. Pero se topó con un digno rival: Dayot Upamecano. El primer toque del francés parecía que iba a ser una delicia. Pero el delantero no se encendió como se esperaba. Acabó enfadado, con el brazalete en el brazo, pese a ser el líder de este equipo”. Al igual que Messi, recibió un 3.

El mismo puntaje recibió incluso el DT Christophe Galtier. “El entrenador arriesgó con la titularidad de Marquinhos a pesar de sus dolores. No le dio resultado. No estaba seguro de poder pasar a la siguiente ronda. El equipo no mostró resiliencia después de que los alemanes abrieran el marcador”.

De todos modos, la calificación más baja fue para el volante italiano Marco Verratti. “Mucha energía, actividad y disponibilidad en el primer tiempo. Pero luego se derrumbó por completo. El primer gol llegó en el minuto 61, cuando se arriesgó delante de su área. Volvió a perder el balón en el gol de Gnabry (89′). Una pesadilla”. Consecuencia, un lapidario 2.

Los que “se salvaron” del incendio fueron Nuno Mendes, con un 7, más el arquero Donnarumma y los defensores Sergio Ramos, Bitshiabu y Danilo, todos con un 6.