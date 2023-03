Lewis Hamilton celebró la multa a Nelson Piquet por sus dichos racistas

El séptuple campeón mundial inglés de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, expresó su satisfacción por la multa impuesta por la justicia brasileña al ex piloto brasileño Nelson Piquet por los comentarios racistas en su contra.

El tribunal de Brasilia consideró "intolerables" esos comentarios, que constituyeron una "grave ofensa a los valores fundamentales de la sociedad", por lo cual condenó a Piquet, de 70 años, a una multa por "daño moral colectivo", cuyo dinero se destinaría a asociaciones que luchan contra la discriminación.

Piquet, cuya hija Kelly es pareja del neerlandés Max Verstappen, realizó esas declaraciones al comentar la rivalidad entre el vigente bicampeón mundial de Red Bull y Hamilton (Mercedes).

"Creo que a las personas odiosas no se les debería ofrecer una plataforma para expresarse", afirmó Hamilton, primer piloto negro en la historia de la F1, en una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia previsto el domingo 2 de abril.

"Me gustaría agradecer al gobierno brasileño y me parece realmente extraordinario que hayan hecho responsable a alguien por sus palabras demostrando que esto no se puede tolerar", enfatizó Hamilton.

"El racismo y la homofobia no son aceptables y no tienen cabida en nuestra sociedad y estoy muy feliz de que lo hayan demostrado", completó Hamilton sobre Piquet, quien se disculpó por sus comentarios y explicó que su intención no era ofender a nadie.

Volveré a ganar en la Fórmula 1

Hablando netamente de la fas deportiva, Hamilton afirmó que pese al mal momento personal y de su escudería que no logran ser protagonistas en la actual temporada volverá "a ganar en la F1", algo que "sólo llevará algún tiempo".

La temporada 2022 fue la primera en la que el piloto británico no logró ninguna victoria, y en lo que va de la actual tampoco pudo ser protagonista ante el aplastante dominio de los Red Bull.

"Siempre habrá cosas que nos pasen en la vida cuando menos las esperamos. Pero no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas. Es cómo afrontas la situación", señaló.

"El secreto es cómo te mantienes positivo y afrontas los problemas a los que enfrentas; y ahí es dónde se centra mi energía. Y en eso se centran todos y cada uno de los miembros del equipo", aseguró.

En cuanto a los monoplaza W14 con los que corre este año la escudería Mercedes, los directores del equipo "son optimistas" con los cambios que se introducirán en los autos, apunta el sitio "Car and driver".

En ese sentido Hamilton reveló: "Cuando vi el coche por primera vez, parecía muy diferente a los de nuestros competidores. Y siempre es estresante en ese momento. Pero tenía buena pinta. Obviamente, el color es bonito, pero sinceramente no me importa de qué color sea mientras sea rápido. Espero que en algún momento lo convirtamos en un coche ganador".