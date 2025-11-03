Lewis Hamilton y los rumores de su salida de Ferrari, ¿se retira de la Fórmula 1?







El histórico piloto británico está atravesando una mala temporada y desde la escudería más famosa de la Fórmula 1 plantean no renovarle su contrato, el más alto de la categoría.

Lewis Hamilton podría irse de Ferrari y ¿se retira de la Fórmula 1?

La estadía de Lewis Hamilton en Ferrari está siendo decepcionante y podría durar menos de lo pensado. Luego de su exitoso andar en Mercedes, donde acumuló 6 de sus 7 títulos mundiales, el piloto británico firmó con la escudería italiana por 49 millones de dólares, cifra que no se está justificando con su rendimiento.

Tras 20 Grandes Premios en el año, Hamilton nunca logró subirse al podio y se ubica sexto en el campeonato de pilotos con 146 puntos. Apenas pudo salir victorioso en el Sprint de China, en marzo.

Por lo tanto, en las últimas horas trascendió a través del medio 'Corriere della Sera' que en la escudería italiana, no conformes con el rendimiento general del británico, tendrían decidido no renovarle el contrato más allá del 2026.

Es decir, Hamilton tendrá revancha con Ferrari el año que viene, pero a la vez podría ser su última temporada en la Fórmula 1, cuando tenga 41 años.

El mencionado portal también comentó que su compatriota George Russell, que está teniendo un buen 2025 con Mercedes y se ubica 4° con 268 puntos (2 victorias y 8 podios) sería el piloto elegido por Ferrari para reemplazar a Hamilton. Su contrato con la escudería alemana también es hasta diciembre del 2026 y podría llegar al "Cavallino Rampante" con un jugoso contrato, además del desafío deportivo.