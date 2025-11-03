Alarma en la Selección argentina: el Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono







El joven futbolista sufrió una lesión en el último partido del Real Madrid y ahora se perdería la próxima fecha FIFA con la Selección argentina.

Franco Mastantuono, jugador argentino del Real Madrid, se sometió a estudios que arrojaron que sufrió una pubalgia, lesión que prevee entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Si bien el futbolista jugó la totalidad de la goleada 4-0 ante el Valencia por la undécima fecha de LaLiga de España, el oriundo de la localidad bonaerense de Azul no finalizó de la mejor manera física el partido y este lunes se sometió a estudios para confirmar o descartar una lesión muscular.

El Real Madrid informó que “se le ha diagnosticado una pubalgia” y quedará “pendiente de evolución”. El tiempo de recuperación estimado es entre cuatro y seis semanas aunque podría demorarse más, dependiendo el caso y su gravedad.

Esto no genera solo una preocupación para el entrenador Xabi Alonso sino también para el seleccionador argentino Lionel Scaloni que ya lo considera una fija en las convocatorias de la Selección argentina y lo iba a hacer para el amistoso de la fecha FIFA del próximo 14 de noviembre ante Angola.

Sin embargo, todo indicaría que Mastantuono volverá a quedarse afuera de la lista de convocados, algo que también le sucedió en la última fecha FIFA de octubre debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y se estirará a casi dos meses su última aparición con la Selección argentina, en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante su par de Ecuador.