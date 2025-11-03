El primer y único cruce de los gigantes del fútbol argentino: el día que se enfrentaron Bilardo y Menotti







El fútbol argentino tuvo una batalla de filosofías que, dentro del campo de juego, solo se enfrentaron una vez.

El Flaco y el Narigón protagonizaron una de las rivalidades más fuertes del fútbol argentino. El Gráfico

El fútbol argentino tiene cientos de rivalidades entre clubes, jugadores y técnicos, pero pocas que puedan ser comparadas a la de dos ideas completamente opuestas. Las formas por encima de los resultados contra la filosofía de ganar a como dé lugar.

Así fue como los métodos de Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti crearon una de las más grandes grietas que se hayan visto en el país. Pero si bien fue una batalla reñida desde lo mediático, solo tuvieron un único cruce desde que inició la guerra entre ambos y el resultado es hasta el día de hoy inolvidable.

Bilardo Menotti El Gráfico El Boca de Bilardo se midió ante el Independiente de Menotti en La Bombonera. El Gráfico Una de las rivalidades más grandes del fútbol: el único cruce de los DT campeones del mundo El fútbol argentino ya había vivido duelos entre el Narigón y el Flaco. Fueron tres en total, uno como jugadores en 1965 y dos como entrenadores en 1973, cuando uno estaba en Estudiantes y el otro en Huracán. Pero hasta esa época, ninguno había logrado ser Campeón del Mundo con Argentina.

Menotti lograría conquistar el primer Mundial para la Albiceleste, que se organizó en el país en 1978. Tras el fracaso en España 1982 con la base campeona y Diego Maradona, llegó Bilardo y se consagró en México 1986. Esto empezaría una disputa entre los periodistas y fanáticos que se alineaban al estilo de uno u otro.

Un desenlace que se inclinó para el Flaco El fixture del torneo marcó el domingo 3 de noviembre de 1996 como la fecha en la que finalmente se verían las caras. El Boca del Narigón recibía en La Bombonera al Independiente del Flaco. El morbo alimentado por la gente y los periodistas convirtieron la previa en un sinfín de declaraciones cruzadas.

El partido estuvo tan caliente como se esperaba, porque no era solo un clásico de equipos. El desenlace le sonrió a Menotti y lo de dejó a Bilardo con un gran enojo que iba más allá de la derrota. Esto se debe a que el Narigón le daba mucha importancia a la pelota parada. El gol de Independiente llegó, justamente, de un centro pasado de Jorge Burruchaga que Claudio Arzeno cabeceó entre los defensores de Boca. El Xeneize terminó con nueve jugadores, el Rojo con 10. Menotti le restó importancia en las declaraciones, mientras que Bilardo decidió no hablar con la prensa, aunque fuentes cercanas explicaron que la razón era que no podía creer haber perdido por un detalle que tanto trabajaba.

