Mundial Sub-17: la Selección Argentina ganó en el debut ante Bélgica por 3-2

El seleccionado argentino juvenil debutó con una gran actuación en el Mundial Sub-17 y logró vencer a Bélgica con remontada incluída. Mirá los goles.

La Selección Argentina Sub-17 comenzó el Mundial juvenil de Qatar con una victoria por 3-2 ante Bélgica. Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquível fueron los autores del tanto del combinado nacional, que dirige Diego Placente .

En un primer tiempo muy disputado, a los 36 minutos de juego, Tulián logró capitalizar un rebote dentro del área rival y con un gran derechazo infló la red.

Pero en el último minuto de la primera mitad, tras un centro desde la izquierda que cruzó toda el área, De Kimpe clavó un derechazo al ángulo.

Ya en la segunda mitad, y tras dos llegadas muy claras de los pibes argentinos, Bélgica pasó al frente a los 15 minutos: Stan Naert que empujó la pelota al gol.

En el momento más complicado del partido apareció el amor propio de los pibes y Argentina pudo remontar el resultado en un breve lapso.

A los 69 minutos, empató con una muy buena resolución de Jainikoski, que recibió en el área un centro atrás de Gaston Bouhier, su compañero en Argentinos Juniors.

Apenas dos minutos después, Esquivel recibió en el área y que resolvió con mucha categoría con un violento disparo al ángulo. Así, el chico de River le dio el 3-2 definitivo a la "Albiceleste" en el debut mundialista.

Argentina volverá a jugar contra Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora de Argentina), y el cierre de la fase de grupos será ante Fiyi, el domingo 9 a las 9.30.