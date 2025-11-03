Santiago Sosa reapareció y mostró cómo tiene su cara tras la fractura que le generó Marcos Rojo







La figura de Racing estuvo presente en la cancha de un equipo del Ascenso y se sacó fotos con los hinchas locales, pese al estado de su rostro.

Santiago Sosa reapareció y mostró cómo tiene su cara tras la fractura que le generó Marcos Rojo

A cinco días después de someterse a una operación por la fractura del hueso malar derecho, Santiago Sosa, capitán y figura de Racing, se mostró en público al asistir a la cancha de Flandria para el partido ante Acassuso, donde el equipo local cayó por 2-1.

Sosa tiene una gasa cubriendo parte de su rostro y unas gafas de sol cuidando su ojo derecho, evidenciando las secuelas de la reciente intervención quirúrgica. Aún así, mostró buena predisposición para sacarse fotos con los hinchas.

image El jugador de 26 años sufrió un golpe durísimo en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Maracaná, ante Flamengo, cuando Marcos Rojo impactó accidentalmente con el codo el rostro de Sosa al disputar un balón aéreo.

Por esta lesión, el futbolista formado en las inferiores de River no podría volver a jugar hasta 2026.

image