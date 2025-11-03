El insólito posteo de Borja en las redes sociales tras errar un penal en el último minuto







El delantero colombiano volvió a decepcionar errando un penal en la última jugada del partido, que significó una nueva derrota de River. Luego, sorprendió con un posteo en las redes sociales lleno de luz y fe. "Saldré victorioso", escribió.

En un año que va de mal en peor, a dos meses de quedar libre Miguel Borja sigue jugando minutos de peso y siendo determinante para mal en un River en caída libre, que no para de perder. Tras errar un penal decisivo en la última jugada en el Monumental ante Gimnasia de La Plata, el delantero colombiano sorprendió con un posteo en las redes sociales.

Fiel a su estilo, Borja optó por la impronta religiosa y dejó un mensaje con frases hechas, lleno de luz y fe. “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”, publicó.

El delantero colombiano es de los jugadores más resistidos de este River paupérrimo, que colmó la paciencia del hincha en todos los sentidos. Así se reflejan las canciones que se escucharon en el Monumental como "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

