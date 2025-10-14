Lionel Messi anunció un torneo Sub-16 que se jugará en Miami: qué equipos argentinos participarán

Con la Copa Messi, el ídolo rosarino busca dar un paso más: proyectar desde Miami un espacio donde el talento joven se combine con la innovación y la cultura, consolidando su influencia más allá del campo de juego.

Lionel Messi anunció el lanzamiento de la Copa Messi, un torneo juvenil Sub-16 que se jugará en Miami y contará con la presencia de equipos argentinos.

Lionel Messi volvió a unir su nombre al desarrollo del fútbol juvenil, esta vez con el lanzamiento de la Copa Messi , un torneo internacional Sub-16 que se disputará en diciembre en Miami y que contará con la participación de equipos de primer nivel mundial. Entre ellos, habrá dos clubes argentinos: River Plate y Newell’s Old Boys , la institución donde el capitán de la Selección Argentina dio sus primeros pasos.

El certamen, organizado por 525 Rosario , la productora creada por el propio Messi, se llevará a cabo durante seis días en las instalaciones del Inter Miami CF , el club donde actualmente juega el rosarino. La competencia buscará posicionarse como una nueva referencia en el calendario juvenil global, combinando deporte, cultura e innovación.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo” , anunció Messi en su cuenta de Instagram, acompañado de un video promocional.

No es la primera experiencia del entorno de Messi en el ámbito del fútbol juvenil. En 2024, en los campos de entrenamiento de Newell’s Old Boys , se realizó un torneo de características similares, en el que participó Thiago Messi , el hijo mayor del astro, representando al Inter Miami. Aquella edición reunió a equipos de Argentina, Uruguay y Perú, entre ellos Peñarol, Montevideo City Torque, Universitario, Colón de Santa Fe y Estudiantes de Río Cuarto .

La Copa Messi reunirá a ocho equipos Sub-16: Inter Miami, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea . Los partidos se jugarán en el Chase Stadium y en el Florida Blue Training Center , las dos sedes principales del club estadounidense.

El formato prevé dos grupos de cuatro equipos que se enfrentarán entre sí durante las tres primeras jornadas. Los mejores clasificados de cada zona avanzarán a la etapa final, que definirá las posiciones y al primer campeón del certamen. La final y el partido por el tercer puesto se disputarán en el Chase Stadium.

El evento no se limitará al plano deportivo. En paralelo a los encuentros, se desarrollará una cumbre internacional en el Faena Forum, que reunirá a referentes del deporte, la cultura y los negocios. Además, se realizará la Fiesta de la Cumbre de la Copa Messi en el restaurante Pao by Paul Qui, con el objetivo de reforzar el vínculo entre las distintas industrias convocadas por el evento.

Desde la organización destacan que la iniciativa busca “transformar el talento juvenil en legado y construir una comunidad global en torno a una nueva era del fútbol”.