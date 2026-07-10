Benjamin Netanyahu reveló que hincha por la Argentina en el Mundial 2026 y calificó a Javier Milei como "un gran amigo de Israel" + Agregar ámbito en









El funcionario se mostró atento a la performance de la Scaloneta. En esa línea, describió a Lionel Messi como un "jugador experimentado" aunque negó que su fanatismo por el seleccionado albiceleste se debiera a él.

El primer mandatario confesó estar hinchando por la Argentina en este torneo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que en este Mundial 2026 se encuentra hinchando por la Argentina y que así lo hará en el encuentro pactado para este sábado contra Suiza. Sin embargo, advirtió que su foco de admiración no nace del capitán de la Scaloneta Lionel Messi sino del vínculo diplomático y político que mantiene con el presidente Javier Milei.

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Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista de tono distendido en el Mojo Podcast, una de las plataformas de streaming más populares de Israel, conducida por el comediante Ben Ben Baruch. Al ser consultado sobre a qué selección seguía en el torneo disputado en EEUU, México y Canadá, Netanyahu respondió sin dudas sobre la Argentina.

Sin embargo, se dio por sentado que el motivo era Messi a lo que el primer ministro corrigió: para él, antes que el capitán de la albiceleste, está Milei a quien calificó como “un gran amigo de Israel” y lo definió como una figura de peso internacional.

Benjamin Netanyahu, "hincha" de Argentina por Javier Milei El primer ministro elogió además los resultados de la gestión económica libertaria, en particular el giro hacia un esquema de libre mercado, y señaló que ambos suelen conversar sobre esos temas. También hizo referencia a la cercanía del argentino con el movimiento religioso Jabad Lubavitch, un dato que el propio Netanyahu remarcó como parte de lo que lo acerca a Milei.

Recién en un segundo momento de la entrevista, el israelí reconoció el nivel futbolístico de los campeones defensores del título, a quienes definió como “un muy buen equipo” y elogió a un jugador “particularmente experimentado”, en clara alusión al 10.

Para Netanyahu, antes que el capitán de la albiceleste, está Milei a quien calificó como “un gran amigo de Israel”. Donald Trump se reunirá con Benjamín Netanyahu en un contexto de máxima tensión con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconfigura su estrategia en Medio Oriente y prepara un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un contexto marcado por la fragilidad de las negociaciones con Irán y la necesidad de reafirmar alianzas clave en la región. Mientras el mandatario republicano se alista para viajar a Turquía en el marco de la cumbre de la OTAN, la Casa Blanca anticipa que Netanyahu llegaría a Washington a mediados de julio para mantener una reunión en el Salón Oval, donde buscará ratificar su postura frente a un eventual acuerdo con el régimen chiíta. La relación entre Trump y Netanyahu osciló de forma permanente en los últimos meses, pasando de la coordinación estratégica a tensiones diplomáticas abiertas. El punto de quiebre reciente se dio tras el avance de las conversaciones impulsadas por Washington con Teherán, que incluyeron la participación del vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.