Granit Xhaka, capitán de Suiza, se rindió ante Messi pero afirmó que intentarán "hacerle la vida imposible" + Agregar ámbito en









El jugador del Sunderland es uno de los sobrevivientes al cruce de octavos de final contra Argentina en Brasil 2014 y en la previa de un nuevo encuentro analizó a su rival, la selección campeona del mundo.

Granit Xhaka es uno de los dos futbolistas suizos en marcar en tres Copas del Mundo diferentes. @granitxhaka

El capitán de Suiza, Granit Xhaka luego de la clasificación de su selección a los cuartos de final del Mundial 2026 en donde será rival de Argentina analizó al rival y afirmó que le harán “la vida imposible” a Lionel Messi y los dirigidos por Lionel Scaloni.

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“No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos. Para mí, y para nosotros, que jugamos en la era de Messi, es un privilegio”, declaró el jugador del Sunderland y agregó que el rosarino es “uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol”.

El conjunto europeo en esta Copa del Mundo no perdió ningún partido: empató con Qatar y le ganó a Bosnia y Herzegovina y Canadá en fase de grupos, en 16avos venció a Argelia y el martes triunfó frente a Colombia en la tanda de penales.

“Disfrutaremos de este partido con seguridad, pero también queremos mostrar la personalidad de Suiza y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles para él y para la Argentina”, afirmó Xhaka.

Además de ser uno de los líderes de Suiza dentro de la cancha y en el vestuario, también es crítico de su equipo con respecto a lo que funciona y lo que deben mejorar. Luego del empate contra Qatar en la primera fecha, Xhaka cuestionó que el equipo debía “poner los pies en el suelo”.

La marca que alcanzó el capitán de Suiza en el Mundial 2026 Granit Xhaka se convirtió en uno de los dos futbolistas suizos en marcar en tres Copas del Mundo diferentes: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único que lo había conseguido era Xherdan Shaqiri. Además, con 151 partidos con Suiza es el jugador con más presencias en su seleccionado nacional y logró que su equipo alcance los cuartos de final de un Mundial luego de 72 años, la última vez había sido Suiza 1954. “Significa mucho, para ser honestos, desde 2014 que estamos en Copas del Mundo y Euros. Tuvimos muy buenas Euros y Copas del Mundo, no tuvimos suerte. Todos estamos orgullosos. Tenemos jugadores que nos empujan. Intentaremos superar el límite. El hambre es grande, queremos más”, agregó el jugador en la previa al cruce con Argentina. Xhaka es uno de los futbolistas que estuvo presente en el enfrentamiento entre Argentina y Suiza por los octavos de final en Brasil 2014 que terminó 1-0 con victoria Albiceleste. “A partir de mañana analizaremos a Argentina más a fondo y, con suerte, podremos mostrar un partido diferente” advirtió el capitán suizo.