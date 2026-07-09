Celia Cuccittini reveló detalles de la salud de Jorge Messi y descartó viajar al Mundial + Agregar ámbito en









La mamá del capitán de la Selección Argentina brindó detalles exclusivos sobre cómo evoluciona el padre del futbolista. Además, dijo que se quedarán en Rosario las próximas semanas.

Celia Cuccittini reveló detalles de la salud de Jorge Messi y descartó viajar al Mundial

Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, rompió el silencio y brindó detalles de la salud de Jorge Messi. El doctor Guillermo Capuya reveló que se comunicó con la mamá del ídolo argentino y le dio información exclusiva.

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En el programa "La mañana con Moria", el profesional de la salud explicó que, una vez finalizado el partido frente a Egipto, decidió escribirle a Celia pese a la gran cantidad de mensajes que imaginaba que estaba recibiendo.

Capuya explicó que uno de esos mensajes estaba relacionado con un pedido que le habían hecho desde la ciudad de Cutral Có. "Le comenté que le estaban pidiendo a Leo si le podía mandar un saludo a la intendencia de esa localidad", señaló el médico, en referencia a la ciudad donde fue inaugurada la estatua más grande de Lionel Messi.

El profesional también aprovechó la conversación para consultar por el estado de salud de Jorge Messi. Según relató, Celia le respondió: "Sí, tengo mil mensajes, todos de cariño. Jorge está recuperándose".

Además, Capuya le preguntó a Celia si la familia permanecería en Rosario o tenía previsto viajar al Mundial de Estados Unidos, a lo que ella contestó: "Por ahora nos vamos a quedar en Rosario".

La noticia alivió la preocupación que se había generado en torno al padre del futbolista, quien permanece en Rosario junto a su familia mientras atraviesa este proceso de recuperación.