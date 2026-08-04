Lionel Messi arranca la Leagues Cup en busca de otro título con nuevo formato + Agregar ámbito en









El capitán argentino debutará con Inter Miami el miércoles frente a San Luis en una competencia que nuclea a los equipos de la MLS y de la Liga MX.

Después de una semana de descanso en Rosario, Messi volvió a entrenar en Florida con su equipo. @intermiamifc

Luego de una semana de descanso en Rosario y una de entrenamiento en Florida, Lionel Messi se prepara para volver a jugar con Inter Miami y sumar un nuevo trofeo a la vitrina. En este caso es la Leagues Cup que comienza este martes y que el argentino tendrá su estreno el miércoles en una competencia renovada con un nuevo formato.

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El rosarino ya ganó este torneo con las Garzas en 2023, lo que significó el primero de la historia del club. En 2025 volvió a disputar la final, pero fue derrota 3-0 para Inter Miami frente a Seattle Sounders. En esta oportunidad, el futbolista más ganador de la historia buscará ampliar su palmarés.

A casi dos semanas de la final del mundo, Messi volvió a jugar con su club el sábado en el empate 2-2 contra Columbus Crew por la MLS. Ingresó desde el banco de suplentes a los 53 minutos y se lo vio bien físicamente.

Inter Miami es uno de los favoritos a levantar el trofeo. En su plantel además de a Lionel Messi, cuentan con Rodrigo De Paul, campeón del mundo en 2022 con la Selección argentina, y con el brasileño Casemiro que se sumó en este mercado de pases. El uruguayo Luis Suárez será una ausencia de peso que tendrá el equipo, el delantero tiene una suspensión de seis partidos desde la edición anterior y se perderá todo el torneo.

Los dirigidos por Guillermo Ángel Hoyos debutarán en la competencia este miércoles a las 20.30 hora argentina frente a San Luis, el sábado se enfrentarán a Monterrey a las 21.00 y el miércoles siguiente jugarán contra León.

En 2023, Lionel Messi se consagró campeón de la Leagues Cup con Inter Miami. @leomessi El nuevo formato de la Leagues Cup, el torneo en el que jugará Lionel Messi Por primera vez en la competencia participarán 18 equipos de la MLS y 18 de la Liga MX, que competirán en dos tablas separadas. Los clubes disputarán tres partidos contra rivales de la otra liga sin empates, de haber igualadad en los 90 minutos se define en penales. Las victorias durante el tiempo reglamentario valen tres puntos, mientras que las que se definan desde los doce pasos sumarán dos puntos. Los cuatro mejores de cada liga avanzan a los cuartos de final. Este torneo también definirá las tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf, el campeón clasificará directo a octavos de final, mientras que el segundo y el tercero a la primera ronda. Otra de las innovaciones en esta edición es que por primera vez se jugarán partidos de la primera fase en territorio mexicano. La decisión se tomó para equilibrar la competencia y las oportunidades de los clubes.

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