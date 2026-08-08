La AFA decretó un minuto de silencio en todas las categorías por la muerte de Jorge Messi + Agregar ámbito en









La institución adelantó una serie de políticas en señal de respeto al jugador y su familia. Algunas serán hasta mitad de mes y expresaron su "inmensa tristeza".

Jorge falleció este sábado a las 2 de la madrugada, tras permanecer internado en la clínica Centro en Rosario.

La Asociación del Fútbol Argentino compartió un comunicado de la mesa ejecutiva para expresar sus condolencias por la muerte de Jorge Messi. En esa sintonía, anunció qué medidas tomará con los partidos de la Liga Profesional tras su deceso.

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Jorge falleció este sábado a las 2 de la madrugada, tras permanecer internado en la clínica Centro en Rosario. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", sentenció el parte oficial.

El comunicado de la AFA En el boletín de la AFA, los directivos indicaron que antes de comenzar cada partido habrá un minuto de silencio en todas las categorías del fútbol argentino y el plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos usarán un brazalete negro. Además, indicaron que las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14.

“En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos”, sostuvo el documento.

“En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio", sostuvo la AFA. AFA “Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo”, agregó el texto. “En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto”.

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Jorge Messi El papel de Jorge fue decisivo cuando Lionel Messi comenzó a destacarse en las divisiones infantiles del conjunto rosarino, ya que encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo y buscó alternativas cuando no encontró una solución en la Argentina. La Selección Argentina compartió su saludo, en un claro tono familiar, a través de su cuenta oficial de X: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo". Cerca del mediodía del sábado, apareció el mensaje del club más importante en la carrera de Messi: el FC Barcelona. Con un sentido mensaje la institución catalana despidió al padre del ídolo: "El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y, en nombre de toda la familia azulgrana, extienden sus condolencias a la familia Messi".