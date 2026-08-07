Lionel Messi habló sobre la posible llegada de su hijo Thiago al Barcelona + Agregar ámbito en









El astro argentino descartó los rumores que vinculaban al mayor de sus hijos con La Masía, la cantera del FC Barcelona.

Messi habló sobre las versiones de su hijo Thiago fichando por el Barcelona

Lionel Messi desmintió los rumores sobre una posible incorporación de su hijo Thiago a las divisiones inferiores del Barcelona, al responder contundentemente que “no” cuando fue consultado en la previa del partido que Inter Miami disputó por la Leagues Cup ante Atlético San Luis.

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Durante las últimas horas habían circulado diferentes versiones en las redes sociales que aseguraban que Thiago Messi dejaría la academia del conjunto estadounidense para regresar a España e incorporarse a La Masía, aunque finalmente su padre se encargó personalmente de descartarlas.

Cuando ingresaba al estadio acompañado por Rodrigo De Paul, el periodista Bruno Vain le preguntó: “¿Se va Thiaguito?”. Sin detener su marcha y con absoluta naturalidad, Messi respondió simplemente: “No”.

Lionel Messi negó las versiones de un fichaje de su hijo por el Barcelona. La aclaración llegó antes de otra destacada actuación del rosarino, quien posteriormente convirtió dos goles y entregó una asistencia en la victoria por 4-2 de Inter Miami.

De esta manera, Thiago, de 13 años, continuará desarrollándose futbolísticamente en Inter Miami, institución a la que llegó junto con su familia durante 2023 y donde se desempeña principalmente como mediocampista.

El mayor de los hijos de Messi ya tuvo experiencias formativas en Europa debido a la carrera profesional de su padre: durante su etapa en España pasó por la Barça Escola y posteriormente integró las divisiones juveniles del Paris Saint-Germain. El propio capitán argentino explicó anteriormente algunas de las características futbolísticas de su hijo y destacó que tiene un perfil diferente al suyo: “Es más pensante, más organizador, más medio”, sostuvo al describir su manera de jugar. Por ahora, pese a los rumores sobre un posible regreso a Barcelona, el futuro inmediato del joven continuará en Estados Unidos, donde seguirá creciendo dentro de la estructura formativa de Inter Miami.