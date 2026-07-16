"Un milagro del destino": el encuentro entre un joven Lionel Messi y Lamine Yamal cuando era bebé

Ambos deportistas se llevan 20 años y se conocieron en 2007, durante una campaña benéfica. El fotógrafo del momento describió que "fue una casualidad" y que se enteró que ese bebé era Yamal hace dos años.

Los padres de Yamal ganaron un sorteo para que el bebé se sacara fotos con un jugador profesional.

El 10 de la Scaloneta Lionel Messi y la promesa del Barcelona Lamine Yamal se enfrentarán por primera vez este domingo en la final de la Copa Mundial 2026 cuando jueguen la Argentina y España. Si bien los separan 20 años de diferencia, ambos pisan fuerte en la cancha de cara a representar a sus selecciones; sin embargo, el primer encuentro entre ambos sucedió hace unos años atrás, cuando el argentino comenzaba con la pelota y el joven español era apenas un bebé.

Messi (39) y Yamal (19) se conocieron en 2007, cuando el rosarino tenía 20 años y se había convertido recientemente en titular del Barcelona . En esa ocasión, el español solo tenía cinco meses de vida y se encontraban en las instalaciones del Camp Nou , gracias a una campaña solidaria organizada por UNICEF y el diario Sport .

El momento quedó documentado por el fotógrafo Joan Monfort, quien declaró a a BBC que el hecho "es un verdadero milagro del destino". En las fotos, un sonriente Messi baña al pequeño Yamal que, inexplicablemente, seguiría tan de cerca sus pasos en el fútbol.

" Es pura casualidad: cuando encuentras algo extraordinario, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Si escribieras esto en una película, no parecería posible ", agregó Monfort. La familia de Yamal, quien es hijo mayor, había ganado un concurso tras participar en una rifa organizada por el periódico catalán Sport en colaboración con el patrocinador de la camiseta del Barcelona y la organización benéfica internacional para la infancia UNICEF.

A los seleccionados al azar se les tomarían fotos profesionales de su bebé con un jugador del primer equipo del Barcelona . Yamal estuvo entre los ganadores, y el día que llegó la familia, les tocó jugar con Messi por casualidad.

"Es difícil para un joven, pero Lamine era un bebé muy feliz y sonriente. Su madre, Sheila, nos ayudó; era una chica joven y su familia era muy pobre, pero fue un placer trabajar con ellos. Messi siempre fue un profesional en este tipo de cosas y se adaptó a la situación muy rápidamente", recordó el fotógrafo por último.

Lionel Messi ya palpita la final del Mundial 2026 ante España: "Va a ser un partido muy igualado"

Lionel Messi anticipó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España luego de la histórica clasificación ante Inglaterra. El capitán argentino destacó la jerarquía del próximo rival y aseguró que será un encuentro equilibrado entre dos selecciones con grandes futbolistas y una propuesta de juego definida.

Después del triunfo por 2-1 ante Inglaterra, que le permitió a la Selección argentina meterse en la definición del torneo, Messi comenzó a pensar en el duelo por el título ante España. El equipo de Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial frente a una selección que llegó a la final tras eliminar a Francia.

“España es una selección enorme, con grandísimos jugadores y con juego. Una selección que conozco bien”, expresó el delantero argentino en diálogo con TyC Sports después de la victoria ante Inglaterra. Además, explicó que tiene conocimiento del plantel español por los años que compartió competencia con varios de sus futbolistas.