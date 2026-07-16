Pep Guardiola habló antes de la final del Mundial: "Si gana Argentina, estaré feliz" + Agregar ámbito en









El reconocido técnico español habló en la previa de lo que será la última instancia de la cita mundialista y no le tembló el pulso al decir que pasa si el equipo de su país natal la pierde. Además, contó cuáles serán las claves para La Roja.

Pep Guardiola habló sobre el Argentina contra España que se viene en la final del Mundial 2026.

Pep Guardiola, extécnico del Manchester City, Barcelona, entre otros, habló en la antesala de lo que será la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, y comentó por qué no estaría decepcionado si la gana la Albiceleste: “Si gana Argentina, hay jugadores con los que he estado y estaré feliz con ellos”, sentenció.

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Sobre quién quiere que gane la final del certamen, que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 horas, agregó: “Yo voy a ganar el Mundial. Porque tengo muchos jugadores a los que admiro. Siempre apoyo a los equipos que tienen jugadores que me gustan”, haciendo referencia a Lionel Messi, uno de los futbolistas por los cuales siempre tuvo una devoción muy especial cada vez que le tocó hablar sobre él.

Guardiola y Messi en el Barcelona. NA Por otro lado, el entrenador español dijo cuales van a ser las claves para que el equipo de Luis De La Fuente pueda contrarrestar el envión anímico que tiene Argentina luego de ganarle a Inglaterra: “Si Rodrigo Hernández (Rodri) consigue imponerse en la mitad de la cancha con Pedri, y Lamine (Yamal) logra estar acertado, España puede marcar la diferencia”, afirmó.

Guardiola y su cuenta pendiente en el fútbol En el Mundial 2026 hubo varias sorpresas. Una de ellas fue la inclusión de Neymar Júnior en la lista definitiva de Carlo Ancelotti con la Selección brasileña. Curiosamente, Pep estuvo varias veces vinculado con la “Verdeamarelha”, pero nunca se le dio la oportunidad de dirigirla. Uno de los motivos principales que él tenía para ir, era la estadía del astro brasileño.

Guardiola repitió en varias ocasiones que Neymar era una de las adoraciones para él como entrenador, y esta vez, en la entrevista con OKX, no fue menos: “Neymar es un jugador que me hubiera encantado entrenar. Me enfrenté al Barcelona de Messi y él con el Bayern Múnich... Eran imparables”, declaró.

Guardiola y Neymar en un enfrentamiento por la Champions League. The Sporting News Su adiós al Manchester City Luego de que haya puesto en pausa su carrera como entrenador, al abandonar el cargo en el Manchester City una vez que terminó la última temporada, dijo por qué le cedió el lugar a su ex ayudante técnico como lo es Enzo Maresca: “He decidido dejar los banquillos durante un tiempo para centrarme en mi familia. Empecé con 37 años en el Barcelona y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas”, afirmó. En su estadía en la Premier League, creó una rivalidad histórica contra el Liverpool de Jurgen Klopp. Su City y los Scoucers del alemán van a quedar en la historia del fútbol por los enfrentamientos que habían entre ambos. Ante esto, Pep dijo : “Jurgen fue el mayor rival de mi carrera. Ese tipo era capaz de cambiar el sistema cada 20 minutos. Me volvía loco”, resaltó.