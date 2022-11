Twitter sancionó al Canelo Alvarez por amenazar a Messi

Pero Twitter no dejó pasar las violentas expresiones de Álvarez contra Messi, y las reemplazó por una leyenda que dice : "Este Tweet violó las Reglas de Twitter".

Ocurrió este 27 de noviembre, cuando Canelo, después de reprocharle al capitán argentino que estaba "limpiando el piso" con la camiseta de su país, lo amenazó explícitamente con un tuit que la compañía no dejó pasar: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

Si bien distintas personalidades dialogaron con Canelo para aclarar lo sucedido y bajarle el tono a la polémica, el boxeador siguió firme en sus convicciones e incluso calificó de "pendejadas" a quienes plantearon que Messi no tuvo intenciones de ofender a los mexicanos.

“Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, tuiteó Canelo.

Frente a esto, Twitter decidió aplicarle una sanción en las últimas horas, a raíz de las amenazas y la incitación al odio en las cuales incurrió el destacado deportista mexicano.

Las políticas de cumplimiento de la red detallan el procedimiento: "En el período que transcurre entre que Twitter toma una medida de control del cumplimiento y la persona elimina el Tweet en cuestión, ocultamos el Tweet para que el público general no pueda verlo y reemplazamos el contenido original con un aviso en el que se indica que el Tweet ya no está disponible porque incumplía nuestras reglas. Además, esta notificación estará disponible durante 14 días después de la eliminación del Tweet".